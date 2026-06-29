wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
International
Natur

María Corina Machado will nach Erdbeben nach Venezuela zurück

epa12994008 Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado speaks at the National Assembly of Panama in Panama City, Panama, 25 May 2026. EPA/BIENVENIDO VELASCO
«Auf jeden Fall, die Zeit ist gekommen», antwortete sie auf die Frage, ob sie vorhabe, zurückzukehren.Bild: keystone

«Zeit ist gekommen»: Nach Erdbeben will Oppositionsführerin Machado nach Venezuela

29.06.2026, 04:3429.06.2026, 04:34

Nach den Erdbeben in Venezuela möchte die Oppositionsführerin María Corina Machado in das südamerikanische Land zurückkehren. Dies bestätigte die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Politikerin dem US-Sender Fox News. «Auf jeden Fall, die Zeit ist gekommen», antwortete sie auf die Frage, ob sie vorhabe, zurückzukehren.

«Ich werde sehr bald wieder in Venezuela sein», sagte Machado in dem Interview. Sie wolle nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 1'400 Todesopfern mit dem venezolanischen Volk zusammen sein, mit diesem trauern und einander Kraft geben. Seit Monaten hat Machado wiederholt eine baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. Laut einem Bericht der «New York Times» hält die US-Regierung allerdings einen solchen zeitnahen Schritt für unangebracht.

Im vergangenen Dezember war die bis dahin im Untergrund lebende Politikerin heimlich aus Venezuela ausgereist, um den Friedensnobelpreis in Oslo persönlich entgegenzunehmen. Kurz darauf, als sie bereits im Ausland war, führte Washington einen Militäreinsatz in Venezuela durch, bei dem Machthaber Nicolás Maduro gefangen genommen wurde. Nun arbeitet Washington mit der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez eng zusammen. Rodríguez war Vizepräsidentin in der Regierung von Maduro. (sda/dpa)

Mehr zu Venezuela:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Doppeltes Erdbeben in Venezuela
1 / 30
Doppeltes Erdbeben in Venezuela

In Venezuela haben sich am Donnerstag, 25. Juni 2026, zwei Erdbeben innerhalb weniger Minuten ereignet.
quelle: keystone / boris vergara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Venezolanische Retter berühren mit positiver Einstellung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hubschrauber von Saudi-Arabiens Ölkonzern stürzt ab – 14 Tote
In Saudi-Arabien sind beim Absturz eines Hubschraubers des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco alle 14 Insassen ums Leben gekommen. Das teilte das saudische Energieministerium nach dem Absturz in Ras Tanura der Staatsagentur SPA zufolge mit. Die Ermittlungen liefen, um die Ursache des Absturzes heute Früh zu klären, hiess es. In Ras Tanura im Osten liegt eine der wichtigsten Raffinerien von Saudi Aramco mit einem grossen Terminal für den Export.
Zur Story