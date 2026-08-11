sonnig32°
DE | FR
burger
International
Natur

Erdbeben in Kolumbien in der Stärke von 7,4 – das sind die Videos

Video: watson/nina bürge

Notstand ausgerufen: Videos zeigen Auswirkungen des Erdbebens in Kolumbien

11.08.2026, 16:2111.08.2026, 16:21

Am Montag (Ortszeit) kam es in Kolumbien zu einem Erdbeben. Dieses hatte eine Stärke von 7,4 und zog mehrere Nachbeben mit sich. Die kolumbianische Regierung hatte daraufhin in den betroffenen Städten einen Notstand ausgerufen.

Am Dienstag teilte die Regierung mit, dass das Beben mindestens 111 Tote forderte und rund 180 Menschen immer noch vermisst werden. In den sozialen Medien kursieren Videos des Bebens und der kaputten Wohnungen. Schau dir die Bilder im Video an:

Video: watson/nina bürge
Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Doppeltes Erdbeben in Venezuela
1 / 30
Doppeltes Erdbeben in Venezuela

In Venezuela haben sich am Donnerstag, 25. Juni 2026, zwei Erdbeben innerhalb weniger Minuten ereignet.
quelle: keystone / boris vergara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Videos zeigen, wie heftig die Erde um den Supervulkan bebte
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Grossbrände in russischem Hinterland nach ukrainischen Angriffen
Die Ukraine hat bei neuen massiven Drohnenangriffen im russischen Hinterland mindestens eine Ölraffinerie und Lagerhallen des landesweit grössten Online-Versandhändlers Wildberries in Brand gesetzt.
Zur Story