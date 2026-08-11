Video: watson/nina bürge

Notstand ausgerufen: Videos zeigen Auswirkungen des Erdbebens in Kolumbien

Mehr «International»

Am Montag (Ortszeit) kam es in Kolumbien zu einem Erdbeben. Dieses hatte eine Stärke von 7,4 und zog mehrere Nachbeben mit sich. Die kolumbianische Regierung hatte daraufhin in den betroffenen Städten einen Notstand ausgerufen.

Am Dienstag teilte die Regierung mit, dass das Beben mindestens 111 Tote forderte und rund 180 Menschen immer noch vermisst werden. In den sozialen Medien kursieren Videos des Bebens und der kaputten Wohnungen. Schau dir die Bilder im Video an: