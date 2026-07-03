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Zahl der Toten nach Erdbeben in Venezuela steigt auf 2595

KEYPIX - UK ISAR (International Search and Rescue) are pictured in Caraballeda, La Guaira, Venezuela Tuesday, June 30, 2026, following two powerful earthquakes. (KEYSTONE/Miguel Medina/Pool Photo via ...
Nach den Erdbeben in Venezuela: Noch immer werden tausende Menschen vermisst.Bild: keystone

Zahl der Toten nach Erdbeben in Venezuela steigt auf 2595

03.07.2026, 13:0703.07.2026, 13:07

Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist auf mindestens 2595 gestiegen. Dies teilte die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez am Donnerstagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in Caracas mit.

Das sind 300 mehr als am Mittwoch angegeben. Zudem gibt es mehr als 11'000 Verletzte. Tausende weitere Menschen werden noch vermisst.

Seit dem Doppelbeben der Stärken 7,2 und 7,5 am 24. Juni gab es nach offiziellen Angaben 862 Nachbeben. Deren Häufigkeit und Stärke nehme zwar ab, die Gefahr eines weiteren starken Bebens sei jedoch nicht vollständig gebannt. (sda/dpa)

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