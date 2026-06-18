«The Boroughs» hat die Erwartungen von Netflix offenbar nicht erfüllt. screenshot: youtube/netflix

Neue Sci-Fi-Serie der «Stranger Things»-Macher kriegt keine 2. Staffel

Nach dem Mega-Hit «Stranger Things» müssen die Duffer-Brüder einen herben Rückschlag verkraften. Dabei kam ihr neues Projekt sowohl beim Publikum als auch den Kritiker-Stimmen hervorragend an.

Jennifer Ullrich / watson.de

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Für Fans von Mystery- und Science-Fiction-Serien gibt es bei Netflix eine bittere Nachricht: Die von den «Stranger Things»-Machern Ross und Matt Duffer produzierte Serie «The Boroughs» wird nach nur einer Staffel abgesetzt.

Damit zieht der Streamingdienst kurz nach der Premiere den Stecker – obwohl das ambitionierte Format von Beginn an auf eine längere Laufzeit ausgelegt war. Deadline berichtet über das Aus.

Darum geht's in «The Boroughs»

Im Mittelpunkt der Story steht eine ungewöhnliche Heldengruppe: Im Seniorenheim in New Mexico werden ältere Aussenseiter mit rätselhaften, übernatürlichen Ereignissen konfrontiert, die weit über den gewohnten Alltag hinausgehen.

Der hochkarätige Cast, zu dem unter anderem Alfred Molina, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters, Bill Pullman und Geena Davis zählen, generierte zusätzliche Aufmerksamkeit.

Bei der Premiere in Hollywood am 18. Mai 2026 (v. l. n. r.): Carlos Miranda, Clarke Peters, Jena Malone, Alice Kremelberg, Alfre Woodard, Alfred Molina, Geena Davis, Denis O'Hare, Seth Numrich und Bill Pullman. Bild: www.imago-images.de

Grosse Pläne für die Netflix-Serie werden nicht umgesetzt

Die Serie, die gemeinsam von Jeffrey Addiss und Will Matthews entwickelt wurde, startete erst vor rund einem Monat bei Netflix. Das Kreativ-Duo hatte im Vorfeld bereits verraten, dass es mit «The Boroughs» eigentlich grosse Pläne verfolgt.

Ursprünglich war die Serie auf mindestens drei Staffeln ausgerichtet, gegebenenfalls sogar mit Ideen für mögliche Ableger. Ein Beispiel, das dem Team in Erinnerung blieb: Ihre vorherige Netflix-Serie «The Dark Crystal: Age of Resistance» war ebenfalls frühzeitig beendet worden. Dies sollte sich nicht wiederholen.

Deshalb entschied man sich, die erste Staffel von «The Boroughs» mit einem emotionalen Abschluss zu versehen und keine offenen Cliffhanger zu hinterlassen. Dennoch wurden in den letzten Momenten der Staffel Türen für weitere Geschichten aufgestossen, die nun allerdings ungeöffnet bleiben.

Die Entscheidung, das Projekt zu beenden, kommt zu einer kritischen Zeit für die Duffer-Brüder und Netflix. Während die Kultserie «Stranger Things» mit einem spürbaren Abschluss endete und «Stranger Things: Tales From '85» startete, ist fraglich, wie viele weitere Duffer-Projekte überhaupt noch beim Streamingdienst umgesetzt werden. Dass das Duo bald zu Paramount wechselt, könnte der Grund für diese Umbrüche sein.

Für die Fangemeinde bedeutet das unerwartete Serien-Aus von «The Boroughs» in jedem Fall eine Enttäuschung. Auch bei den Kritiker-Stimmen fand die Show Anklang: Auf Rotten Tomatoes stehen fast perfekte 97 Prozent zu Buche.