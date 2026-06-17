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«KPop Demon Hunters» steht seit 52 Wochen in den Top Ten von Netflix

This image released by Netflix shows characters Zoey, from left, Rumi and Mira in a scene from &quot;KPop Demon Hunters.&quot; (Netflix via AP) Awards Season
Der Film gewann Mitte März unter anderem zwei Oscars.Bild: keystone

So viele Abrufe zählen die «Demon Hunters» nach einem Jahr

Kein Film war bislang so lang am Stück in der Bestenliste des Streamingdienstes: Das vor einem Jahr gestartete Animations-Musikabenteuer «KPop Demon Hunters» steht seit 52 Wochen in den globalen Top Ten von Netflix. In dieser Zeit hat er knapp 640 Millionen Abrufe gesammelt.
17.06.2026, 02:2817.06.2026, 02:28

Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm wurde am 20. Juni 2025 bei Netflix veröffentlicht. Es geht um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Das Pop-Superstar-Trio beschützt die Menschheit zwischen seinen Auftritten im Geheimen vor dämonischen Mächten.

Der Film gewann Mitte März unter anderem zwei Oscars (Bester Animationsfilm; Bester Filmsong («Golden»)) und holte bei den Grammys Anfang Februar den Preis «Best Song Written for Visual Media».

Fan-Liebling aus dem Film ist ein grosser blauer tollpatschiger Tiger mit leuchtend blauem Fell und abstehenden Fangzähnen, der sabbert und meist dusselig dreinschaut.

«Der animierte Musikfilm ist der meistgesehene Netflix-Titel überhaupt und auf dem besten Weg, sich zum grössten Franchise des Streamingdienstes zu entwickeln», teilte Netflix mit.

Am 20. Juni werde «KPop Demon Hunters» offiziell sein einjähriges Jubiläum feiern. Fans erhalten deshalb neue Gelegenheiten, in die Welt von Rumi, Mira und Zoey einzutauchen.

Jubiläumsvorführung geplant

Im Laufe der Woche sind Jubiläumsvorführungen geplant. Solche Kinoveranstaltungen soll es demnach nicht nur in den USA geben, sondern auch in Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Irland, Israel, den Niederlanden, Belgien, Polen, Norwegen, Schweden, Dänemark sowie Österreich und Deutschland.

Das Animations-Musical wird in der Netflix-Bestenliste seit fast acht Monaten als erfolgreichster Film des Streamingdienstes geführt. Die dort festgehaltene Zahl lautet jedoch «nur» 325,1 Millionen Abrufe.

In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix lediglich auf die ersten 91 Online-Tage. Der Animationsfilm steht aber nach wie vor jede Woche in den Top Ten der meistgestreamten (englischsprachigen) Filme.

Rechnet man alle Abrufzahlen der vergangenen 52 Wochen zusammen, kommt man inzwischen eben auf rund 639,3 Millionen Abrufe. (sda/dpa)

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