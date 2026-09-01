Schiesserei in niederländischem Dorf – mindestens ein Toter

Mehr «International»

Bei einer wilden Schiesserei im niederländischen Dorf Overasselt nahe der deutschen Grenze ist mindestens ein Mensch getötet worden. Zwei Polizisten wurden verletzt.

Polizeibeamte und Kriminaltechniker sind am 1. September 2026 am Tatort einer Schiesserei in Overasselt. Bild: keystone

Es habe mehrere Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Die Polizei schliesst nicht aus, dass sich noch mehrere bewaffnete Personen in dem Dorf befinden. Der Ort wurde zum grossen Teil abgesperrt. Die örtliche Grundschule ist geschlossen.

Nach Medienberichten handelt es sich um einen Konflikt in einer Drogenbande. Die Tageszeitung «De Telegraaf» veröffentlichte Aufnahmen, auf denen mehrere schwer bewaffnete Personen zu sehen sind. Dutzende junge Männer sollen durch das Dorf gelaufen sein.

Die Schiesserei war am frühen Morgen gegen 4.00 Uhr. Polizei und Hilfsdienste waren nach Angaben der Polizei schnell zu Stelle. Zwei verletzte Polizeibeamte wurden demnach ins Spital eingeliefert. Sie sind nach Angaben der Polizei nicht lebensgefährlich verletzt. (hkil/sda/dpa)