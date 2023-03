Diese Videos sollen das normale Leben in Nordkorea zeigen – das steckt dahinter

Da das Land für sein totalitäres Regime bekannt ist, sind andere TikTok-Nutzer nicht sicher, was da vor sich geht – und ob die Videos überhaupt real sind. Doch die kurzen Einblicke in den Alltag Nordkoreas sind echt – das bestätigt der auf Nordkorea spezialisierte Journalist Martyn Williams von 38 North gegenüber watson. Das Institut 38 North veröffentlicht unabhängige Einschätzungen zur Lage in Nordkorea.

Rennen ums Weisse Haus: Republikaner und Trump-Kritiker Hogan tritt nicht an

Der eher moderate US-Republikaner Larry Hogan sieht von einer Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei ab. Dem 66 Jährigen, der als Kritiker des früheren Präsidenten Donald Trump gilt, waren bislang entsprechende Ambitionen nachgesagt worden. In einem am Sonntag veröffentlichten Gastbeitrag in der «New York Times» schrieb er: «Nach acht Jahren, in denen ich mich mit Leib und Seele in den Dienst der Menschen in Maryland gestellt habe, möchte ich meiner Familie nicht noch einen weiteren zermürbenden Wahlkampf zumuten, nur um diese Erfahrung zu machen.» Er sei aber all jenen dankbar, die ihn seit vielen Jahren ermutigt hätten, für das Präsidentenamt zu kandidieren.