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Nordkorea und China wollen Zusammenarbeit ausweiten

Nordkorea und China wollen Zusammenarbeit ausweiten

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen ihre bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Militär ausbauen.
09.06.2026, 05:2609.06.2026, 05:26

Zudem hätten sie sich darauf geeinigt, «eine neue Ära» in den gegenseitigen Beziehungen einzuleiten, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, right, and Chinese President Xi Jinping, left, walk to a venue for dinner in Pyongyang, Monday, June 8, 2026. In ...
Xi Jinping und Kim Jong Un demonstrierten beim Staatsbesuch des chinesischen Machthabers Nähe.Bild: keystone

Xi befindet sich seit Montag für einen zweitägigen Staatsbesuch in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. Kim bereitete seinem Gast aus China einen demonstrativ herzlichen Empfang. Kritische Themen, darunter Nordkoreas umstrittenes Atomprogramm, wurden in den öffentlichen Aussendungen beider Seiten bislang ausgespart.

Es ist der erste Besuch des chinesischen Staatschefs im Nachbarland seit rund sieben Jahren. China gilt als wichtigster politischer und wirtschaftlicher Partner Nordkoreas. Zuletzt baute Nordkorea allerdings seine Beziehungen zu Russland deutlich aus. (sda/dpa)

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