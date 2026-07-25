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Weisses Haus zeigt Militärschläge zu «Firework» – Katy Perry wütend

Weisses Haus zeigt Militärschläge zu Hit-Song «Firework» – Katy Perry hässig

25.07.2026, 21:4425.07.2026, 21:44
Katy Perry attends the &quot;Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris&quot; world premiere at the OKX Theater at BMCC Tribeca Performing Arts Center during the Tribeca Festival on Monday, May ...
Katy Perry: Die Sängerin ist nicht mit der Verwendung ihres Hits «Firework» einverstanden.Bild: keystone

Das Weisse Haus hat mit der Unterlegung eines TikTok-Clips mit einem Song von Katy Perry den Superstar verärgert. Die US-Sängerin schrieb auf der Plattform X, sie sei entsetzt und wütend darüber, dass ihr Lied «Firework» (dt. Feuerwerk) als Hintergrundmusik für Aufnahmen von Militärschlägen verwendet worden sei. «Ich habe dem nicht zugestimmt, ich wurde nicht gefragt, und ich billige das absolut nicht.» Ihre Musik sei dazu da, um Menschen zusammenzubringen – nicht, um Krieg zu verherrlichen.

Auf dem TikTok-Account des Weissen Hauses zeigt der Clip Aufnahmen einer Explosion unterlegt mit einer Sequenz des Popsongs. Dazu schrieb das Weisse Haus: «Der Iran ist gewarnt worden.»

@whitehouse

Iran has been warned. 🎆

♬ original sound - The White House

Perry schrieb in ihrem X-Post, sie habe das Lied als Hymne der Hoffnung, Heilung und der inneren Stärke für Menschen, die ihre dunkelsten persönlichen Momente erleben, geschrieben. Es sei ein völliger Verrat an allem, wofür das Lied stehe, kritisierte die 41-Jährige das Vorgehen des Weissen Hauses.

Weisses Haus verwendete schon Musik von Sabrina Carpenter

Die US-Regierung hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Kritik von Musikern auf sich gezogen, nachdem deren Musik für Social-Media-Clips genutzt worden war. Im vergangenen Dezember hatte das Weisse Haus ein Video, in dem die Festnahme von Migranten gezeigt wird, mit einem Song von Sabrina Carpenter hinterlegt. Die Sängerin zeigte sich verärgert und bezeichnete den Clip als «bösartig und widerwärtig». (sda/dpa)

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