Hoch geflogen, tief gefallen: René Benko. Bild: keystone

Nach Signa-Debakel: René Benko in Österreich festgenommen

Wie diverse österreichische Medien berichten, ist Signa-Gründer René Benko am Donnerstagmorgen in seiner Villa in Innsbruck festgenommen worden. Unter anderem wurde gegen Benko wegen Betrugs und mehrerer Insolvenzdelikte ermittelt.

Benkos Villa in Innsbruck. Bild: www.imago-images.de

Benko geht in die Geschichte ein als grösster Pleitier Österreichs. Der 47-jährige Immobilieninvestor und Lebemann musste im November 2023 den Konkurs seines verschachtelten Immobilien- und Handelsimperiums Signa bekannt geben. Benko hatte Schulden von bis zu fünf Milliarden Euro angehäuft.

Bis zuletzt gab er sich über den Niedergang seines Imperiums unbeeindruckt. Benko zeigte sich auf der Jagd mit Tiroler Lokalpolitikern, und dank einer Stiftung, die über seine Mutter läuft, konnte er weiterhin in seinem pompösen Anwesen in Innsbruck wohnen. (cma/dab)

