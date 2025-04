«Die Auswirkungen werde alle Länder spüren», so Neal. Damit widerspricht er der Ansicht, dass die globalen Verluste durch die Erwärmung in kälteren Regionen wie Kanada, Russland und Nordeuropa ausgeglichen werden könnten.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verwendeten für die Studie , die in der Fachzeitschrift «Environmental Research Letters» veröffentlicht wurde, einer der gängigsten Wirtschaftsmodelle in Kombination mit Klimaprognosen.

Wie Trumps Auto-Zölle auch die Schweiz betreffen

Donald Trump holt im Handelskrieg zum nächsten Schlag aus. So wollen die USA neu Zölle von 25 Prozent auf Auto-Importe aus dem Ausland erheben. «Wenn sie in den USA hergestellt wurden, gibt es absolut keine Zölle», so der amtierende US-Präsident am Mittwoch.