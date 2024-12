Italien erlässt Haftbefehl gegen Signa-Gründer René Benko

Der Wirtschaftsberater mischt seit Jahren bei vielen Immobilienprojekten mit. Über das Projekt «Waltherpark» in Bozen hat er einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. «Heinz Peter Hager hat den Ermittlern volle Zusammenarbeit angeboten und äussert grosses Vertrauen in die Justiz», teilte die Pressestelle des bekannten Bozner Wirtschaftsprüfers mit. (sda/awp/apa)

Im Rahmen einer umfangreichen Untersuchung der Staatsanwaltschaft Trient zu verschiedenen Immobilienprojekten in Norditalien laufen auch Ermittlungen in Südtirol. Die Ermittlungen betreffen Projekte in den Jahren 2018 bis 2022.

Insgesamt wurden am Dienstag 100 Durchsuchungen bei weiteren Personen durchgeführt, gegen die ermittelt wird. Ziel waren Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in den Provinzen Trient, Bozen, Brescia, Mailand, Pavia, Rom und Verona sowie im Ausland.

«Die Lage in Syrien ist äusserst gefährlich und kann die gesamte Region destabilisieren»

Die Kämpfe in Syrien sind wieder aufgeflammt. Eine islamistische Rebellenallianz eroberte die Millionenstadt Aleppo. «Diese Instabilität bietet terroristischen Gruppen wie dem IS und Al-Qaida weiterhin einen Nährboden, was die Sicherheit in der gesamten Region bedroht», sagt Politikwissenschaftlerin Elham Manea.



In einer Blitzoffensive eroberte ein islamistisches, dschihadistisches Rebellenbündnis die Millionenstadt Aleppo. Die Assad-Truppen leisteten kaum Widerstand. Was zum Vormarsch beigetragen hat und welche Gefahren er mit sich bringt, darüber haben wir mit Politikwissenschaftlerin Elham Manea gesprochen. Die Titularprofessorin doziert an der Universität Zürich über Geopolitik, Islamismus und Menschenrechte im Nahen Osten.