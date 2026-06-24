meist klar20°
DE | FR
burger
International
ÖV

GSM-R-System war Ursache für Bahnausfall in Deutschland

epa13059588 An ICE high-speed train stands at the main station in Bremen, Germany, 23 June 2026. Deutsche Bahn said all trains were being held at stations due to a nationwide disruption to the GSM-R d ...
Das Zugchaos bei der Bahn am Dienstagabend wurde nach Angaben des Unternehmens durch eine Störung im Bahnfunk ausgelöst.Bild: keystone

Ursache für das Bahnchaos: Das ist das GSM-R-System

Nichts ging mehr bei der Bahn am Dienstagabend. Ein System, das für mehr Sicherheit sorgen sollte, fiel aus.
24.06.2026, 03:1724.06.2026, 03:17
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Das Zugchaos bei der Bahn am Dienstagabend wurde nach Angaben des Unternehmens durch eine Störung im Bahnfunk ausgelöst. Dieser baut auf dem System GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) auf, einem speziell für den Eisenbahnverkehr entwickelten digitalen Mobilfunksystem. Es wurde Mitte vder 2000er-Jahre eingeführt und löste die analogen Funkverbindungen ab.

Es basiert auf dem GSM-Standard des Mobilfunks, wurde jedoch an die besonderen Anforderungen des Bahnbetriebs angepasst. Über GSM-R kommunizieren Lokführer, Fahrdienstleiter und andere Betriebsstellen miteinander. Das System ermöglicht nicht nur Sprachverbindungen, sondern auch Gruppen- und Notrufe sowie die Übertragung von Daten für moderne Zugsicherungssysteme wie das European Train Control System (ETCS).

Der digitale GSM-R-Zugfunk bietet laut der Bahngesellschaft DB InfraGO zahlreiche Vorteile für den Bahnbetrieb. Er ermöglicht eine die Kommunikation zwischen den beteiligten Mitarbeitenden und gewährleistet «ein hohes Mass an Sicherheit», da das System unabhängig von öffentlichen Mobilfunknetzen arbeitet und nicht durch diese beeinflusst werden kann. Zudem sorgen abgestufte Prioritäten bei den einzelnen Verbindungen dafür, dass Leitungs- und Funkkapazitäten insbesondere für Notrufe jederzeit verfügbar bleiben.

Video: twitter/Excision77

In zahlreichen Ländern eingesetzt

Für den sicheren Bahnbetrieb ist GSM-R von zentraler Bedeutung, da viele betriebliche Abläufe auf einer zuverlässigen Kommunikation zwischen den Beteiligten beruhen. Fällt das System aus, können Lokführer und Fahrdienstleiter wichtige Informationen nicht mehr oder nur eingeschränkt austauschen. Aus Sicherheitsgründen muss der Zugverkehr in solchen Fällen häufig verlangsamt, eingeschränkt oder sogar vorübergehend eingestellt werden. Das geschah am Dienstag, alle Züge wurden zunächst kurz angehalten, dann durften einige in Bahnhöfe fahren.

GSM-R wird weltweit in zahlreichen Ländern eingesetzt und bildet eine wesentliche Grundlage für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr. Langfristig soll es durch das modernere Kommunikationssystem FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) ersetzt werden, das auf Technologien der nächsten Mobilfunkgeneration basiert.

Mehr zum Bahnausfall:

videovideo
Bahn-Chaos in der Nacht in Deutschland: Das Wichtigste zum Ausfall in 5 Punkten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)

«Russian Attack on Kyiv» von Evgeniy Maloletka, AP
Valeria Syniuk (65) sitzt neben ihrem schwer beschädigten Haus in Kiew. Sie schlief, als eine russische Rakete das Gebäude gegenüber von ihrem zerstörte.
quelle: evgeniy maloletka/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bahnchaos in Deutschland
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Tödlicher Tesla-Unfall in Houston – Musks Vision vom autonomen Fahren erneut in der Kritik
Nach einem tödlichen Unfall in Texas behauptet der Fahrer, dass der Autopilot des Herstellers Tesla den Wagen gelenkt und angetrieben haben soll. Tesla bestreitet dies. Die oberste US-Verkehrssicherheitsbehörde hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.
Am vergangenen Freitag kam es in Houston, im Bundesstaat Texas, zu einem tödlichen Unfall mit einem Tesla Model 3. Bilder zeigen, wie das Elektrofahrzeug ungebremst in ein Wohnhaus fährt, wobei eine Bewohnerin, die sich im Inneren des Hauses aufhielt, tödlich verletzt wurde. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer des Autos an, dass das autonome Fahrsystem von Tesla bei dem Unfall aktiviert gewesen sei.
Zur Story