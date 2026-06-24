Nichts ging mehr bei der Deutschen Bahn in der Nacht auf Mittwoch. Bild: Keystone

Eine Nacht des Chaos in Deutschland: Das Wichtigste zum Bahnausfall in 5 Punkten

Der Verkehr der Deutschen Bahn war am Dienstagabend und am Mittwochmorgen wegen einer Störung bundesweit eingestellt, auch Privatbahnen in mehreren Städten fielen aus. Die Schweiz hingegen war nicht betroffen. Das Wichtigste zum Bahnchaos in 5 Punkten.

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Was ist passiert?

Für Passagiere der Deutschen Bahn war es eine Nacht des Chaos. Kurz vor Mitternacht stand der komplette Bahnverkehr in Deutschland wegen einer landesweiten Störung still, Reisende wussten nicht, wie es weitergeht. Videos und Bilder in den sozialen Medien zeigen riesige Schlangen vor den Infoportalen der Deutschen Bahn.

Menschen stehen beim Informationsstand der Deutschen Bahn Schlange. Bild: Keystone

Um 1 Uhr in der Nacht konnte die Störung dann behoben werden. «Der Verkehr läuft nun Schritt für Schritt wieder an», sagte ein Sprecher der DPA um diese Zeit. IT-Experten der DB hätten pausenlos an einer Lösung gearbeitet.

Betroffen war nicht nur der Zugverkehr. In einigen Städten fielen auch S-Bahnen aus, die von der Deutschen Bahn betrieben werden. Ebenso betroffen war der Güterverkehr, der vor allem abends und nachts unterwegs ist.

In Berlin war der Verkehr im gesamten S-Bahn-Netz eingestellt. Auch in Stuttgart hiess es in der Nacht: «Derzeit werden alle S-Bahnen im gesamten S-Bahn-Netz an den Bahnsteigen zum Halten gebracht. Wir geben euch Bescheid, sobald wir neue Informationen haben und einschätzen können, wie lange die Störung dauert.»

Auch verschiedene Privatbahnen waren betroffen. Das Unternehmen Metronom, das Nahverkehrszüge in Niedersachsen, Bremen und Hamburg betreibt, teilte mit, dass alle Züge auf allen Strecken betroffen waren.

Video: twitter/Excision77

Muss weiter mit Einschränkungen gerechnet werden?

Die Deutsche Bahn teilte in der Nacht auf Mittwoch zwar mit, dass der Zugverkehr wieder aufgenommen wurde. Aber: «Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert hat, muss bis mindestens am Mittwoch um 6 Uhr mit hohen Folgeverspätungen und kurzfristigen Fahrtausfällen gerechnet werden», teilte DB Regio Mitte auf der Plattform X mit.

Was war die Ursache?

Die DB hat die Ursache der Störung nach Mitternacht identifiziert, den Angaben eines Sprechers zufolge war der digitale Bahnfunk GSM-R gestört. Genauere Angaben gab es zunächst nicht.

Was sagt die Deutsche Bahn?

Die Deutsche Bahn gibt wegen der Störung Taxi- und Hotelgutscheine an die Reisenden aus. «Dort, wo es möglich ist, werden Aufenthaltszüge zur Verfügung gestellt», sagte ein Bahn-Sprecher der DPA. Und: «Die DB entschuldigt sich bei den Reisenden für die Situation.» Man danke allen Fahrgästen für die Geduld.

Wegen der Störung gibt die Deutsche Bahn Taxi- und Hotelgutscheine an die Reisenden aus. Bild: Keystone

War auch die Schweiz betroffen?

Nein, der Schweizer Zugverkehr war nicht von der Störung betroffen. Dies sagte SBB-Sprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die SBB hätten mit der Deutschen Bahn in Kontakt gestanden, um die Lage weiter zu beurteilen.

(ome, mit Materialien der Nachrichtenagenturen SDA und DPA)