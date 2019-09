International

Demi Moore: Ich wurde mit 15 vergewaltigt und meine Mutter wusste davon

Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

US-Schauspielerin Demi Moore («A Few Good Men», «Indecent Proposal») ist eigenen Angaben zufolge im Alter von 15 Jahren vergewaltigt worden. Laut Medienberichten beschreibt die 56-Jährige die Vergewaltigung in ihrer neuen Biografie «Inside Out».

Demzufolge wartete ein älterer Mann auf sie, als sie eines Abends im Alter von 15 Jahren nach Hause kam. Der Mann soll sie gefragt haben: «Wie fühlt es sich an, von der eigenen Mutter für 500 Dollar verkauft worden zu sein?» Es sei eine Vergewaltigung gewesen, zitierte die Fernsehsendung «Good Morning America» am Montag (Ortszeit) aus der Biografie, die am Dienstag erschienen ist.

Moderatorin Diane Sawyer fragte die Schauspielerin, ob sie das glaube, von ihrer Mutter verkauft worden zu sein. Moore antwortete: «Tief in meinem Herzen weiss ich, dass es kein direktes Geschäft war. Dennoch erlaubte sie ihm Zugang und brachte mich in Gefahr.»

Moore, als Demetria Guynes in Roswell (New Mexico) geboren, wuchs in zerrütteten Verhältnissen auf. Mit 16 verliess sie das Elternhaus. Nach Model-Jobs und kleinen TV-Rollen wurde sie 1985 durch den Teenagerfilm «St. Elmo's Fire» bekannt. (sda)

