Channing Tatum und Zoë Kravitz überraschend nach 3 Jahren getrennt

Jennifer Ullrich / watson.de

Nachrichten rund um Promi-Trennungen gibt es regelmässig, doch diese kommt schon überraschend: Zwischen Zoë Kravitz und Channing Tatum soll nach drei Jahren Beziehung alles aus ein. Dabei hatten sich die Schauspiel-Stars im vergangenen Jahr sogar verlobt.

Diesen September wurde Channing Tatum zudem erstmals mit einem deutlichen Liebes-Beweis gesehen. Über die genauen Umstände der Trennung ist erst einmal nichts bekannt.

Channing Tatum und Zoë Kravitz lösen Verlobung auf

Das US-Magazin «People» beruft sich bei seiner Meldung auf mehrere Quellen, die bestätigen, dass Zoë Kravitz und Channing Tatum kein Paar mehr sind. Die beiden begannen zu daten, nachdem der Darsteller in Zoë Kravitz' Regie-Debüt «Blink Twice» mitgewirkt hatte.

Die Promis sahen sich erst am 6. Oktober gemeinsam die Inszenierung eines Theaterstücks in New York an, sodass die Nachricht durchaus Fragen aufwirft. Allerdings wurde Zoë Kravitz in den letzten Wochen mehrfach ohne ihren Verlobungsring abgelichtet.

«Kunst ist unsere Sprache der Liebe», hatte die Schauspielerin und Regisseurin noch im August zu Protokoll gegeben. Damals feierte «Blink Twice» Premiere. Ein aktuelles Statement der Stars liegt «People» nicht vor.

Was passiert mit Channing Tatums Liebes-Tattoo?

Besonders brisant: Neulich liess Channing Tatum sich ein Liebes-Tattoo stechen. Auf seinem Handrücken, also einer sehr gut sichtbaren Stelle, liess er die Initialen von Zoë Kravitz verewigen. Auf seinem Instagram-Kanal finden sich bislang übrigens keine Anzeichen für eine Trennung.

Der letzte Pärchen-Post stammt vom 3. September. Auf dem Foto ist zu sehen, wie Zoë Kravitz auf dem Schoss von Channing Tatum schläft, der wiederum oberkörperfrei auf dem Sofa sitzt. Rund 1,9 Millionen Accounts verteilten ein Like für den Beitrag.

Der Hollywood-Star hatte den Post auch mit emotionalen Worten versehen. So schrieb er unter anderem: «Danke, dass du mich gefunden und gesehen hast. Ich habe dich für immer. Du und ich, Rücken an Rücken gegen alles. Ich werde niemals blinzeln.»

Zoë Kravitz hatte zwischenzeitlich auch in Aussicht gestellt, dass weitere berufliche Kooperationen mit Channing Tatum folgen könnten. Ob es bei dieser Absicht trotz allem bleibt, wird sich noch zeigen. Gemeinsame Kinder hat das (Ex-)Paar nicht.