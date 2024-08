Channing Tatum schwärmt in einem neuen Video von weissen Shirts. Bild: shreenshot / GQ

«Ich hasse es» – darum hat Channing Tatum ein ganzes Jahr keine Wäsche gewaschen

Channing Tatum hasst Wäschewaschen. So sehr, dass er ein ganzes Jahr darauf verzichtet hat.

Channing Tatum ist momentan auf Promo-Tour für seinen neuen Film «Blink Twice». Dafür machte er bei GQ im Format «Essentials» mit, bei dem Promis ihre 10 Essentials von ihrem Alltag zeigen. Dabei verriet der Schauspieler einen absurden Fun Fact über sich, der nun für Verwirrung sorgt.

Im Video zeigt Channing Tatum zuerst seinen Hund Cutie, eine Polaroidkamera, sein Parfüm, ein Feuerzeug, ein Bild seiner Tochter, Malsachen, eine Hose und ein weisses T-Shirt. Bei Letzterem kommt der 44-Jährige förmlich ins Schwärmen. Wen's interessiert: Tatum mag seine T-Shirts von Hanes, nicht zu eng und seine Tanktops gerippt. Spannend, gäll?

«Ich habe ein Shirt gekauft und gewusst, das trage ich zweimal»

So sehr, wie er seine weissen Shirts aber auch liebt, so sehr hasst er dafür das Wäschewaschen. «Ich hasse es mehr, als ich es ausdrücken kann», so der Schauspieler. Dabei erwähnt er, als wäre es das normalste der Welt: «Es gibt ein Jahr in meinem Leben, das nenne ich ‹Das Jahr des frischen weissen Shirts›, da habe ich das ganze Jahr kein einziges Mal die Wäsche gemacht.» Wie das möglich war? Na ja, wir sprechen hier von einem rich-boy Schauspieler, so hat sich Channing Tatum im Jahr 1999, jedes Mal, wenn er Wäsche hätte machen müssen, einfach neue Kleider gekauft. «Ich habe ein Shirt gekauft und gewusst, das trage ich vielleicht zweimal. Es war ein wunderschönes Jahr!»

Ja, in den 90ern war sowas noch okay, heute würdest du dafür gecancelt werden Herr Tatum.

(sav)