«Zieh deinen BH aus»: Kate Moss berichtet von traumatischem Fotoshooting

Kate Moss gehört zu den erfolgreichsten Models der Welt. Nun berichtet sie von einem verstörenden Erlebnis, als sie erst 15 Jahre alt war.

Die Modelbranche ist ein knallhartes Geschäft – so viel ist bekannt. Model Kate Moss berichtet nun allerdings von einem besonders schockierenden Erlebnis. Als sie im Teenageralter war, wurde sie nach eigener Aussage von einem Fotografen unter Druck gesetzt und aufgefordert, oberkörperfrei zu posieren.

«Ich hatte eine furchtbare Erfahrung mit einem BH-Katalog», erinnert sie sich in einem Interview mit dem britischen Radiosender «BBC Radio 4». «Ich war wahrscheinlich erst 15 Jahre alt und er sagte 'Zieh dein Oberteil aus'», berichtet das Model. Sie habe ihr Oberteil daraufhin ausgezogen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch sehr schüchtern in Bezug auf ihren Körper gewesen sei.

«Hat meine Instinkte geschärft»

Doch dabei habe es der Fotograf nicht bewenden lassen. «Und er hat gesagt: 'Zieh deinen BH aus.' Und ich konnte spüren, dass etwas falsch war, also habe ich meine Sachen genommen und bin weggerannt», berichtet Moss weiter. «Ich glaube, das hat meine Instinkte geschärft», sagt sie. Heutzutage merke sie sofort, wenn etwas falsch laufe.

Moss wurde 1988 mit 14 Jahren von der «Storm» Modelagentur unter Vertrag genommen. 1990 wurde sie im Alter von 16 Jahren durch ein Fotoshooting für das «The Face» Magazin berühmt. Auch bei diesem Shooting wurde Moss nach eigener Aussage dazu gezwungen, oberkörperfrei zu posieren.

Fotografin drohte ihr

Das Fotoshooting wurde von der mittlerweile verstorbenen britischen Fotografin Corinne Day durchgeführt. Im Interview mit «BBC Radio 4» erinnert sich Moss, dass sie während des Shootings viel geweint habe, weil sie sich nackt unwohl gefühlt habe. «Ich wollte mein Oberteil nicht ausziehen», sagt sie. «Ich war sehr, sehr verlegen wegen meines Körpers», so Moss weiter.

Fotografin Day habe ihr jedoch gedroht, sie nicht mehr zu buchen, wenn sie ihr Oberteil nicht ausziehen würde, berichtet das heute 48-jährige Model. Sie habe geweint. «Es war schmerzhaft, weil sie meine beste Freundin war und ich habe sie sehr geliebt – aber es war sehr schwierig, mit ihr zu arbeiten», beschreibt Moss ihr ambivalentes Verhältnis zu der Fotografin.

«Aber...die Bilder waren grossartig, also hat sie bekommen, was sie wollte und ich habe dafür gelitten, aber am Ende haben mir die Bilder eine Menge Gutes getan», so Moss. «Sie haben meine Karriere verändert.»

