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Deutscher Youtuber und TV-Moderator JP Kraemer gesteht Gewalt gegen seine Frau

Der Youtuber und TV-Moderator JP Kraemer räumte in Videos ein, seine Frau an Hals und Haaren gepackt und ins Gesicht geschlagen zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

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In den vergangenen Tagen hat sich bei Tuningprofi Jean Pierre «JP» Kraemer einiges zugespitzt. Der Moderator hat zugegeben, seiner Frau gegenüber gewalttätig geworden zu sein. Dies hat für ihn nicht nur juristische, sondern auch berufliche Konsequenzen.

Jean Pierre Kraemer: Gegen den Tuningprofi läuft ein Ermittlungsverfahren. Bild: imago

In Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, die verschiedene Medien veröffentlicht haben, ist zu sehen, wie Kraemer auf einem Werkstattgelände seiner Ehefrau Gewalt antut. Das Video ist 2024 entstanden, und der Gewaltausbruch war wohl kein Einzelfall.

Vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass es in der Ehe von Kraemer und Meck nicht selten zu Streit und Handgreiflichkeiten kam. Jean Pierre «JP» Kraemer hat seiner Frau, Influencerin Julia Meck, unter anderem eine Kette vom Hals gerissen und sie mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Das gab er in einem Video zu, das er auf Youtube postete. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Vorwürfe gegen den Moderator berichtet.

Julia Meck: Seiner Noch-Ehefrau darf Kraemer sich nicht mehr nähern – und sie sich ihm ebenfalls nicht. Bild: imago

Kraemer erzählte in dem YouTube-Video zu, dass es bereits zwei Polizeieinsätze aufgrund von Streitigkeiten mit seiner knapp 20 Jahre jüngeren Ehefrau gegeben habe. Gleichzeitig erhob er in dem Video Vorwürfe gegen Meck: Sie habe ihn ebenfalls geschlagen, behauptet er. Er habe sie deshalb angezeigt.

Meck wies Kraemers Anschuldigungen bei «Bild» als unwahr zurück. Sie erklärte, sie habe lediglich versucht, sich aus seiner Umklammerung zu befreien und dabei aus Verzweiflung gegen seine Brust geschlagen. Das Paar hat sich mittlerweile getrennt und die Scheidung eingereicht. Für beide bestehe ein gegenseitiges Kontaktverbot, erzählt Kraemer in dem Video. Über die Videoaufnahmen vom Werkstattgelände sagte der Tuningprofi:

«Ich brauche kein Mitleid. Meine Handlung ist falsch, nicht zu entschuldigen.»

Strafanzeige und Annäherungsverbot

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den Moderator erstattet. Bei der Staatsanwaltschaft Dortmund läuft ein Ermittlungsverfahren gegen ihn.

Der 45-Jährige betreibt in Dortmund die Tuning-Werkstatt «JP Performance», das Privatmuseum «Pace» und ein Burger-Restaurant. Auf YouTube folgen ihm 2,7 Millionen Menschen, auf Instagram 1,4 Millionen. Jahrelang moderierte er bei Sport1 die Dokuserie «Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott».

Die Polizei bestätigte einen Einsatz Ende Juli und verwies auf die Staatsanwaltschaft Dortmund, die in der Sache ein Ermittlungsverfahren führe. Die Staatsanwaltschaft war für eine Auskunft in der Sache zunächst nicht zu erreichen. «JP» Kraemer kündigte am Wochenende auf Instagram an, sich in Therapie zu begeben und eine Auszeit zu nehmen. In dem YouTube-Video sagte er ausserdem:

«Man schlägt keine Frauen, das ist nicht richtig. Das war nicht in Ordnung von mir, 100 Prozent.»

Abschliessend sagt er: «Meine Handlungen: falsch, nicht zu entschuldigen.»

Drohanrufe gegen Tuningprofi

Parallel zu den Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt laufen Ermittlungen wegen eines anonymen Drohanrufs, der am Freitag in Kraemers Privatmuseum einging. Der Anrufer kündigte an, «den Laden auseinanderzunehmen». Museum und angrenzendes Restaurant schlossen daraufhin am Freitag.

Konkrete Hinweise auf eine akute Gefahr habe es nicht gegeben, erklärte ein Polizeisprecher. Am Samstag öffnete das Museum wieder. Zu Einzelheiten der laufenden Ermittlungen äusserte sich die Polizei bislang nicht.

Die Streamingplattform Joyn hat die Sendung «PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott» mit Kraemer mittlerweile aus dem Programm genommen.

Verwendete Quellen: