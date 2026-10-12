klar
DE | FR
burger
International
People

Selma Blair beisst Flugpersonal und wird festgenommen

Selma Blair arrives at the Fashion Trust U.S. Awards on Tuesday, April 7, 2026, in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Selma Blair
Selma Blair wurde in einem Flugzeug von Los Angeles nach New York offenbar ausfällig.Bild: keystone

Selma Blair beisst Flugpersonal und wird festgenommen

12.10.2026, 22:1312.10.2026, 22:20

Die US-Schauspielerin Selma Blair soll in einem Flugzeug auf dem Weg von Los Angeles nach New York ausfallend geworden sein und mehrere Flugbegleiter verletzt haben. Nach der Landung sei die 54-Jährige vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden.

Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die New Yorker Flughafenbehörde, die Fluggesellschaft Delta und die US-Sicherheitsbehörde FBI.

Blair habe einen «gesundheitlichen Notfall» erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe, hiess es von ihrem Management. «Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung bekommen und ist derzeit in stabilem Zustand.»

Die Schauspielerin, die mit Filmen wie «Eiskalte Engel» und «Natürlich blond» berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht – eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.

Den Berichten zufolge schlug Blair einen Mitarbeiter des Flugpersonals und biss einen weiteren. Zudem habe sie versucht, eine Tür zu öffnen. Beide berichteten demnach von Verletzungen, einer wurde im Spital untersucht. Der Vorfall wird nun überprüft. Bereits 2016 war Blair bei einem Flug ausfallend geworden, danach hatte sie sich entschuldigt. (sda/dpa)

Mehr dazu:

«Er verbrennt meine Geschlechtsteile»: Selma Blair aus «Eiskalte Engel» rastet im Flugzeug aus
«Er verbrennt meine Geschlechtsteile»: Selma Blair aus «Eiskalte Engel» rastet im Flugzeug aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Bericht: Biohändler wehrt sich gegen Tegut-Verkauf der Migros an Edeka
Der geplante Verkauf eines Grossteils der deutschen Supermarktkette Tegut durch die Migros an Edeka stösst auf juristischen Widerstand. Der Münchner Biohändler Vollcorner hat einem Medienbericht zufolge Beschwerde gegen die Freigabe der Übernahme durch das deutsche Bundeskartellamt eingelegt.
Zur Story