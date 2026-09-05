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Aggressiver Passagier bei US-Linienflug mit Klebeband an Sitz gefesselt

An American Airlines plane comes in to land at Miami International Airport, Monday, Nov. 10, 2025, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) Government Shutdown
Ein Flugzeug der American Airlines. In den USA hat es einen Zwischenfall gegeben.Bild: keystone

Passagier mit Klebeband im Flugzeug gefesselt

Bei einem Linienflug in den USA kommt es zu einem Zwischenfall. Ein Passagier wird an seinen Sitz gefesselt – mit grossem Materialeinsatz.
05.09.2026, 09:5705.09.2026, 09:57
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein Passagier ist auf einem Flug der American Airlines von Dallas nach Newark auf ungewöhnliche Weise ruhiggestellt worden. Der Mann habe sich beim Flug am Donnerstag auffällig verhalten und eine Gefahr dargestellt, berichtet der Sender CBS News und beruft sich auf Berichte von Augenzeugen. Er wurde zunächst mit Kabelbindern gefesselt. Dann kam Klebeband zum Einsatz.

Juan Mejia, eine ehemalige Polizistin, und Richard Olenik sagten dem Sender, dass es zwei Stunden nach dem Start plötzlich Schreie gab. «Ich drehte mich um und sah, wie ein Passagier einen anderen an der Kehle packte», beschrieb Mejia die Situation. Gemeinsam mit ihrem Sitznachbarn habe sie eingegriffen und den Mann dann mit Klebeband an seinen Sitz gefesselt. Fotos zeigen, wie der Mann das Klebeband um Hände und Handgelenke, den Oberkörper und sogar den Kopf gebunden hat.

American Airlines Passagier 3. September 2026 https://www.instagram.com/p/Dc2c9HvHCqQ/
Eine Aufnahme des Mannes, der auf einem Flug in den USA mit Klebeband gefesselt wurde.Bild: instagram/richardolenick

Flugzeug musste Zwischenlandung machen

Eine Flugbegleiterin habe versucht, den Mann zu beruhigen, sei aber von ihm beleidigt worden, zitiert CBS Augenzeugen. Da er gewalttätig wurde, habe sich der Pilot entschieden, eine Zwischenlandung in Baltimore zu machen. Dort nahmen Polizisten den Mann in Empfang, der Flug konnte dann fortgesetzt werden.

«Die Sicherheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität, und wir tolerieren keinerlei Gewalt. Wir danken unseren Teammitgliedern für ihre Professionalität und unseren Kunden für ihr Verständnis», erklärte American Airlines in einer Stellungnahme.

Das FBI teilte mit, dass der Mann in Gewahrsam sei und man den Vorfall in der Luft untersuche.

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