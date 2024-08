Norwegens Königsfamilie: Marius Borg Høiby (hinten rechts) wurde festgenommen. Bild: www.imago-images.de

Wegen Körperverletzung: Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit festgenommen

Wirbel um die norwegische Königsfamilie: Der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wurde festgenommen. Marius Borg Høiby soll gewalttätig gegenüber einer Frau geworden sein.

Das teilte die Osloer Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Er sei demnach am Sonntag festgenommen und am Montag wieder freigelassen worden. Borg Høiby ist der älteste Sohn von Mette-Marit, sie brachte ihn mit in ihre Beziehung zu Norwegens Kronprinz Haakon (51).

Die Polizei war zu einer Wohnung in Oslo gerufen worden, nachdem es in der Nacht zum Sonntag dort zu einer Gewalttat gekommen sein soll. Nach Polizeiangaben soll eine Beziehung bestehen zwischen Borg Høiby und dem Opfer.

Laut seinem Anwalt wird Borg Høiby Körperverletzung vorgeworfen. Norwegische Medien berichteten, bei der angegriffenen Frau soll es sich um die Surferin und Influencerin Rebecca Helberg handeln. Mit dieser hatte sich Borg Høiby jüngst in den sozialen Medien gezeigt. Helberg soll mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Mette-Marit hat Reise nach Paris nicht angetreten

Der norwegische Kronprinz Haakon, Mann von Mette-Marit, hat die Festnahme als «ernste Angelegenheit» bezeichnet. Es sei klar, dass die Familie betroffen sei, allerdings halte er es nicht für richtig, sich einzumischen. Polizei und Gerichte hätten über den Fall zu entscheiden.

Borg Høiby hatte sich in den vergangenen Jahren aus dem öffentlichen Trubel um seine Familie zurückgezogen und die Presse gebeten, sein Privatleben zu respektieren.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass Borg Høibys Mutter Mette-Marit eine geplante Reise zu den Olympischen Spielen in Paris zusammen mit Kronprinz Haakon nicht angetreten hat. Bislang hat das norwegische Königshaus keinen Grund dafür angegeben, warum die Kronprinzessin zu Hause geblieben ist. Sie hoffe, später nachzukommen, hiess es laut der Nachrichtenagentur NTB vom Hof. (sda/dpa)