Etwa 2000 junge Juden aus verschiedenen Ländern haben beim «Marsch der Lebenden» am Donnerstag in Polen an die Opfer des Holocausts erinnert.

Tausende marschieren in Auschwitz in Gedenken an die Opfer des Holocausts

Israel gedenkt der im Holocaust ermordeten Juden

Israel hat am Donnerstag der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden gedacht. Am Vormittag heulten für zwei Minuten landesweit die Sirenen. Autos hielten auf den Strassen an, Menschen standen still und gedachten der Toten. Anschliessend begann eine Gedenkveranstaltung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, an der auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas teilnahm. Die Politikerin legte dabei einen Kranz im Namen des Bundestags nieder. Sie befindet sich aktuell auf einem dreitägigen Besuch in Israel.