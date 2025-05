Durch die indischen Angriffe seien drei Menschen, darunter ein Kind, getötet worden. Das sagte der Militärsprecher Pakistans, Ahmed Sharif Chaudhry, dem pakistanischen Sender Geo TV. Mindestens zwei Zivilisten seien in Kotli getötet worden. Ein Kind sei in Ahmedpur East in Südpakistan getötet worden. Es gebe zwölf weitere verletzte Zivilisten in Ahmedpur Sharqia in Bahwalpur.



Bild: keystone

Ebenso sei eine Familie unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses verschüttet worden.