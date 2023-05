16-Jährige bei Messerattacke in polnischem Jugendheim getötet

Bei einer Messerattacke in einem polnischen Kinder- und Jugendheim ist ein 16-jähriges Mädchen getötet worden, neun weitere Menschen wurden verletzt. Der 19-jährige Tatverdächtige sei gefasst, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Tat ereignete sich demnach am Dienstag gegen 23.00 Uhr in dem Ort Tomislawice in der Region Lodz.

Kinderheim in Tomislawice. Bild: Google Maps

Der Angreifer soll das Gebäude betreten und aus bislang noch unbekannten Gründen zehn Menschen attackiert haben. Die 16-jährige Heimbewohnerin erlag vor Ort ihren Verletzungen. Fünf Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert, sie schweben nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen nach der Tat an seinem Wohnort in der Nähe fest. Der 19-Jährige sei zum Zeitpunkt der Festnahme nüchtern gewesen, es handele sich nicht um einen Bewohner des Kinder- und Jugendheims.

(yam/sda/dpa)