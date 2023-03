Polizeirapport

Passant entdeckt kopfüber in Kanalschacht steckende Leiche bei Köln

Eine kopfüber in einem Kanalschacht steckende Leiche ist von einem Passanten am Sonntagmorgen an einer Landstrasse in der Nähe der deutschen Stadt Köln entdeckt worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Unbekannten feststellen können, sagte ein Polizeisprecher.

Die näheren Umstände der Tat seien noch unklar, hiess es. Die an einer Landstrasse in Niederkassel-Lülsdorf entdeckte Leiche sei mit Split bedeckt gewesen. In der Nähe sei eine Truhe entdeckt worden, mit der der Split möglicherweise zu dem Schacht gefahren worden sei. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Ein Jugendlicher entdeckte den Angaben zufolge Sportschuhe, die aus einem Grünstreifen zwischen einem Fuss- und einem Radweg sowie der dortigen Strasse ragten. Er alarmierte die Polizei. Die Leiche wurde von Feuerwehrleuten schliesslich aus dem Gullyschacht ausgegraben. Sie war in eine blutgetränkte Decke gewickelt. (sda/dpa)