Polizeirapport

Polizei verhaftet vier FCZ-Fans nach Angriff in Rickenbach

Nach dem Überfall von FCZ-Fans auf Anhänger von GC in Rickenbach hat die Kantonspolizei vier Männer verhaftet. Beim Angriff im Oktober 2024 wurden mehrere Personen verletzt und Utensilien für eine GC-Choreographie gestohlen.

Die vier Verhafteten sind 19 bis 36 Jahre alte Schweizer, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Sie wurden am Dienstag festgenommen und gelten als dringend tatverdächtig.

Bei Hausdurchsuchungen stiess die Polizei zudem auf Pyrotechnik und Spraymaterialien. Die Staatsanwaltschaft hat unter anderem wegen Raub, Landfriedensbruch sowie Hausfriedensbruch Strafverfahren eröffnet.

Bei dem Überfall in der Region Winterthur waren rund 50 Personen in eine Turnhalle eingedrungen, in der die GC-Fans die Choreographie vorbereiteten. Nur wenige Tage zuvor waren mutmassliche FCZ-Fans schon mal in der Region, an der Chilbi in Wiesendangen, auf vermutete GC-Fans losgegangen. Die Polizei verhaftete vor Ort einen 17-jährigen Afghanen.

«Gewöhnliche Kriminelle»

In der Mitteilung schreibt die Kantonspolizei den Fahndungserfolg der Taskforce «Sport» zu. Diese wurde nach den Vorkommnissen in der Region Winterthur ins Leben gerufen. Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) liess sich damals damit zitieren, dass «diese Gewalttäter keine Fans sind, sondern gewöhnliche Kriminelle».

Die Rivalität zwischen den hartgesottenen Fans der beiden Zürcher Klubs, den sogenannten Ultras, beschäftigt Polizei und Politik seit längerem. In den letzten Jahren häuften sich Angriffe auf Fans der Grasshoppers durch die zahlenmässig überlegenen FCZ-Anhänger. Am Samstag treffen die Mannschaften im Letzigrund erneut aufeinander. (rbu/sda)