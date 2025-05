Polizeirapport

Lehrerin nach Schulhaus-Brand in Schiers GR im Spital

Nach einem Brand in einem Primarschulhaus in Schiers GR ist am Montagnachmittag eine Lehrerin ins Spital gebracht worden. Die Schulkinder wurden evakuiert. Gemäss ersten Erkenntnissen gerieten Spielsachen und Bücher in Brand.

Der Schaden nach dem Brand im Schulhaus. Bild: kantonspolizei graubünden

Das Feuer ist laut der Kantonspolizei Graubünden im zweiten Obergeschoss des Primarschulhauses an der Farbstrasse in Schiers ausgebrochen. Ein Behälter mit Spielsachen und Büchern fing demnach Feuer. Abklärungen zur Brandursache laufen.

Die Lehrerin hätte zunächst Rauch aus einem leeren Gruppenzimmer gerochen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von Keystone-SDA am Dienstag. Der Abwart und ein weiterer Gemeindearbeiter versuchten anschliessend, das Feuer zu löschen, ehe sie von der Feuerwehr unterstützt wurden.

Sie wurden danach von einem Rettungsteam medizinisch untersucht. Die Lehrerin musste ins Spital Schiers. Dort habe man sie genauer untersucht, so der Sprecher weiter. Welche Verletzungen sie davon trug, war am Dienstag noch unklar. Schulkinder wurden keine verletzt. Der Schulbetrieb wurde jedoch eingestellt. (dab/sda)