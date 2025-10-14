Suche nach Fabian – Kinderleiche in deutschem Wald gefunden

Bei der Suche nach einem vermissten Achtjährigen im Nordosten Deutschlands haben Einsatzkräfte eine Kinderleiche in einem Wald gefunden.

Im Fall einer Kinderleiche in einem Wald gehen die Ermittler von einer Gewalttat aus. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit damit gerechnet, dass es sich bei der Leiche um den gesuchten achtjährigen Fabian handelt.

Der 8-Jährige wurde seit dem vergangenen Freitag vermisst. (Symbolbild) Bild: keystone

«Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Letzte Gewissheit müsse eine Obduktion bringen. Zuerst hatte die Ostseewelle berichtet.

Fabian war seit Tagen vermisst

Der Achtjährige war am Freitag in Güstrow südlich von Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) verschwunden und von seiner Mutter am Abend vermisst gemeldet worden. In den Tagen darauf suchten Hunderte Einsatzkräfte nach dem Kind - in Wäldern der Umgebung, in leerstehenden Häusern, in einem Gewerbegebiet.

Am Montagabend schlugen laut Polizei mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem Inselsee am Stadtrand an. Am Dienstag suchten Taucher das Areal in Ufernähe ab – sie fanden allerdings nichts.

Bürger findet Leiche

Auch Seen wurden abgesucht. Am Montagabend schlugen Leichenspürhunde auf dem Inselsee am Stadtrand von Güstrow an. Taucher fanden am Dienstag dort jedoch nichts. Schliesslich meldete sich nach Worten eines Polizeisprechers am Vormittag eine Spaziergängerin bei der Polizei, die nahe Klein Upahl die Kinderleiche gefunden hatte. (sda/dpa)