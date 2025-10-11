Bahnhofsplatz in St. Gallen (Archivbild). Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

13-Jähriger verletzt 15-Jährigen mit Messer beim St. Galler Bahnhof

Ein 13-jähriger Kosovare hat am Freitagabend in St. Gallen einen 15-jährigen Syrer mit einem Messer leicht am Oberarm verletzt. Der mutmassliche Täter wurde laut der Polizei festgenommen. Das Opfer wurde in ein Spital gebracht.

Zur Auseinandersetzung zwischen den zwei Minderjährigen kam es kurz vor 21.30 Uhr vor dem Mc Donald's beim St. Galler Bahnhof, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Als die Polizei eintraf, habe der 15-Jährige leichte Verletzungen am Oberarm aufgewiesen. Gemäss ersten Erkenntnissen sei er von dem 13-Jährigen angegriffen worden. Die Tatwaffe sei sichergestellt worden.

Die Kantonspolizei klärt unter der Leitung der Jugendanwaltschaft des Kantons St. Gallen den genauen Sachverhalt. (sda)