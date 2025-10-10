Ein Tram überfuhr am Freitagnachmittag eine Rentnerin auf Höhe Schwamendingerplatz. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Rentnerin kommt in Zürich unter Tram und stirbt

Am Dienstagnachmittag überfuhr ein Tram eine Frau in Zürich-Schwamendingen. Sie wurde ins Spital gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Sie überquerte die Dübendorferstrasse in Richtung Denner. Dabei muss die Rentnerin das herannahende Tram der Linie 7 nicht gesehen haben.

Um 13.15 Uhr kam die Frau unter das Flexity-Tram und blieb eingeklemmt. Die herbeigerufene Berufsfeuerwehr konnte sie zwar befreien und die Sanität versorgte die Frau noch vor Ort.

In kritischem Zustand wurde die Frau ins Spital gebracht, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag. Das schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Der Unfallhergang wird untersucht, für Personen, die den Unfall miterlebt haben, steht ein Care Team im Einsatz.

(her)