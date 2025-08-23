freundlich20°
DE | FR
burger
International
Polizeirapport

Zwei niederländische Jugendliche in Istanbuler Hotel tot aufgefunden

Zwei niederländische Jugendliche in Istanbuler Hotel tot aufgefunden

23.08.2025, 17:1923.08.2025, 17:19

Zwei Jugendliche aus den Niederlanden sind in einem Hotelzimmer in der türkischen Metropole Istanbul tot aufgefunden worden. Ihr Vater sei in ein Krankenhaus gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Todesursache sei unklar, es werde zu einer möglichen Vergiftung ermittelt.

Die zwei Brüder und ihr Vater waren nach einem Bericht des türkischen Senders NTV am Vorabend in ein nahegelegenes Restaurant im belebten Taksim-Viertel gegangen. Die Söhne sollen demnach dort gegessen haben, der Vater aber nicht. Die drei waren den Berichten zufolge zusammen im Urlaub. Mitarbeiter des Hotels entdeckten die Toten demnach in deren Zimmer. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen