Polizeirapport

Eine tote Frau und ein Schwerverletzter in Bellinzona aufgefunden

Die Tessiner Kantonspolizei hat am Mittwochmorgen in Bellinzona in einer Wohnung zwei schwerverletzte Personen aufgefunden. Die 46-jährige Frau erlag später ihren Verletzungen und der 61-jährige Mann wurde ins Spital gebracht. Eine dritte Person wurde festgenommen.

Die dritte Person, ein 24-jähriger Schweizer mit Wohnsitz in der Region, wurde nicht verletzt. Aktuell laufen Ermittlungen, um die Ursache und Umstände des Vorfalls zu klären, wie die Kantonspolizei Tessin weiter mitteilte. Es würden derzeit keine weiteren Informationen veröffentlicht.

Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben kurz vor 3.30 Uhr in einer Wohnung in der Via Mirasole in Bellinzona. Neben Beamten der Kantonspolizei und der Polizei der Stadt Bellinzona seien auch Rettungskräfte des Croce Verde Bellinzona vor Ort gewesen. Diese hätten die 46-jährige Schweizerin und den 61-jährigen Italiener erstversorgt.

Der Mann befinde sich in kritischem Zustand im Spital, hiess es in der Medienmitteilung. Beide Personen hätten ihren Wohnsitz in der Region. (sda)