Polizeirapport

Vermisste 15-Jährige lebend in Region Sargans wiedergefunden

Die seit Donnerstagmorgen vermisste 15-Jährige ist noch am selben Abend, am 29. Januar 2026, lebend aufgefunden worden.

Nach einem aufmerksamen Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Jugendliche durch die Kantonspolizei St. Gallen in einem öffentlichen Verkehrsmittel in der Region Sargans angehalten werden. Das teilte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstagabend mit.

Die 15-Jährige hatte zuvor den Wohnort einer Familienangehörigen in Wettingen verlassen und galt seit Donnerstagmorgen, 29. Januar 2026, als vermisst. (hkl)