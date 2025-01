In Stuttgart kam es am Freitag zu einem tödlichen Unglück. Bild: keystone

Polizeirapport

Stuttgart: 13-jähriger Junge schubst 12-Jährigen im Streit vor Tram - dieser stirbt

In Stuttgart hat ein Tram einen 12-Jährigen Jungen erfasst. Dieser überlebt das Unglück nicht, teilt die Polizei Stuttgart mit. Ein anderer, 13-jähriger Junge hat ihn wohl im Streit gestossen. Das Unglück passierte in Stuttgart an der Haltestelle Max-Eyth-See gegen 12:30 Uhr.

Laut ersten Ermittlungen ist es vor dem Unglück zu einem Streit zwischen dem Jungen und dem 12-jährigen Kind gekommen. Das beteiligte Kind wurde dem Jugendamt übergeben. Die Polizei sucht nun Zeugen.