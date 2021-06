International

Mehrere Tote und Verletzte nach Messerangriff in Würzburg



Zur Stunde läuft ein Grosseinsatz der Polizei in der Innenstadt von Würzburg. Dort soll ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer verletzt und teils getötet haben. Der Täter wurde gefasst.

Ein Artikel von

Ein Mann hat in Würzburg scheinbar wahllos Passantinnen und Passanten mit einem Messer attackiert und mehrere Menschen getötet. Nach Polizeiangaben vom Freitag wurden zudem weitere Personen verletzt. Mit genauen Informationen hielten sich die Ermittelnden zunächst zurück.

Der mutmassliche Täter wurde den Angaben zufolge nach «Schusswaffengebrauch überwältigt». Einsatzkräfte hatten zuvor Teile des Barbarossaplatzes abgesperrt und die Bevölkerung gebeten, den Ort zu meiden.

Medienberichten zufolge sollen bei dem Angriff drei Menschen ums Leben gekommen sein, sechs weitere seien zum Teil schwer verletzt worden. Der Täter sei durch einen Schuss ins Bein gestoppt worden.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmassungen zurück - weitere Informationen folgen— Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei mit. Ein Tatverdächtiger sei gefasst, man habe keine Hinweise auf einen weiteren Täter. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden.

Es sind viele, nicht hilfreiche Spekulationen im Umlauf. Wir berichten weiter, sobald wir gesicherte Informationen haben. #WUE2506 — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

Die Polizei rief zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken auf. «Bitte teilt keine Bilder oder Videos», hiess es in einem Tweet der Polizei. Sie forderte dazu auf: «Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!» In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.

