Ein Deutscher wurde im Thurgau mit 2,9 Promille aus dem Verkehr gezogen. Bild: keystone

Polizeirapport

Polizei stoppt in Märstetten TG Fahrer mit über 2,9 Promille

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Montag in Märstetten einen 38-jährigen Autofahrer mit 2,98 Promille Alkohol im Blut gestoppt. Seinen Führerausweis musste der Deutsche gemäss der Polizei abgeben. Ein weiterer fahrunfähiger Mann wurde in der Nacht zum Dienstag in Sulgen angehalten.

Der in Märstetten angehaltene Deutsche war zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Gegenüber den Polizisten gab der Lieferwagenfahrer an, zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Eine Atemalkoholprobe bestätigte den Konsum.

Auch in Sulgen fiel Polizisten ein Autofahrer auf. Der 64-Jährige wurde an der Hauptstrasse kontrolliert und als fahrunfähig beurteilt. Der Schweizer gab gemäss der Mitteilung an, vorgängig Alkohol und Medikamente konsumiert zu haben. Es wurden eine Blutentnahme und Urinprobe angeordnet.

Beide Männer werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ihre Führerausweise wurden zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (sda)