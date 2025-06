Polizeirapport

15-Jähriger stirbt in der Waadt nach Unwetter im Wald

Der 15-Jährige, der vor einer Woche im Kanton Waadt von einem herabfallenden Ast schwer verletzt worden war, ist gestorben. Der Junge aus dem Kanton Genf war mit einem Rettungshelikopter ins Lausanner Universitätsspital geflogen worden, wo er später verstarb.

Am 15. Juni gegen 14.25 Uhr sei die Zentrale der Kantonspolizei darüber informiert worden, dass ein junger Mann das Bewusstsein verloren habe, nachdem er während des Unwetters im Wald von Romainmôtier von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen worden war, teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Montag mit. Dieser war mit seinen Kameraden im Rahmen eines Schulausflugs auf einer Wanderung unterwegs, wie die Kantonspolizei Waadt am Montag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein, um die genauen Umstände des Ereignisses zu ermitteln, wie es weiter hiess. (sda)