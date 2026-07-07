Mehr Passagiere, grössere Flugzeuge und zusätzliche Gates sorgen dafür, dass sich Terminals immer weiter ausdehnen. Bild: www.imago-images.de

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Mehr als drei Kilometer: Dieser US-Flughafen hat den längsten Fussweg

Wer an grossen US-Flughäfen umsteigt, braucht oft nicht nur Geduld, sondern auch Ausdauer. Eine aktuelle Auswertung zeigt, an welchen Airports die Wege zwischen zwei Gates besonders lang sind.

Dorothea Meadows / t-online

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Moderne Flughäfen wachsen seit Jahren. Mehr Passagiere, grössere Flugzeuge und zusätzliche Gates sorgen dafür, dass sich Terminals immer weiter ausdehnen. Für Reisende bedeutet das häufig lange Fussmärsche, vor allem bei knappen Umsteigezeiten. Untersucht man die grössten US-Flughäfen nach ihren maximalen Gehstrecken zwischen Terminals und Gates, sticht ein Airport heraus.

Den längsten durchgehenden Fussweg müssen Passagiere demnach im Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) im US-Bundesstaat Texas bestreiten. Wer vom äusseren Bereich des Terminals B bis zu den am weitesten entfernten Gates in Terminal E laufen muss, legt bis zu 3,5 Kilometer zurück.

Mindestens 90 Minuten Umsteigezeit einplanen

Auf Platz zwei folgt der Flughafen Chicago O'Hare (ORD) im US-Bundesstaat Illinois. Dort beträgt die längste mögliche Gehstrecke 2,2 Kilometer. Besonders Passagiere, die zwischen internationalen und nationalen Bereichen umsteigen, müssen dort häufig längere Wege einplanen.

Auch an den Flughäfen Atlanta (ATL in Georgia), Denver (DEN in Colorado) und Orlando (MCO in Florida) liegen die längsten Fusswege zwischen den Gates bei 1 bis 1,6 Kilometern.

Gerade bei kurzen Umsteigezeiten können diese grossen Entfernungen zum Problem werden. Verzögerungen beim Aussteigen, ein Gate-Wechsel oder lange Fusswege erhöhen das Risiko, den Anschlussflug zu verpassen. Reiseexperten empfehlen deshalb, an grossen Drehkreuzen mindestens 90 Minuten Umsteigezeit einzuplanen. So bleibt genügend Zeit für den Weg durch das Terminal, mögliche Sicherheitskontrollen oder kurzfristige Änderungen des Abflug-Gates.

Shuttle-Systeme verkürzen die Strecke

Viele Grossflughäfen setzen inzwischen auf automatische Transportsysteme, um lange Laufwege zu verkürzen. Dazu gehören etwa der Skylink in Dallas oder der Plane Train in Atlanta. Sie bringen Passagiere innerhalb weniger Minuten zwischen den verschiedenen Terminalbereichen ans Ziel.

Ältere Reisende, Familien mit kleinen Kindern oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität können zudem häufig vorab einen Rollstuhl- oder Fahrservice beim Flughafen oder der Fluggesellschaft anmelden.