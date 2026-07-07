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Mit begnadigtem Balogun in Startformation: USA trifft im WM-Achtelfinal auf Belgien

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Es war das Thema vor dem WM-Achtelfinal zwischen den USA und Belgien: die Begnadigung von Folarin Balogun. Der 25-jährige US-Stürmer wird trotz seiner Roten Karte im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina nicht gesperrt. Stattdessen wird die automatische Spielsperre auf Bewährung ausgesetzt. Dies entschied das FIFA-Disziplinarkomitee. Und nun steht Balogun – mit drei Toren Toptorschütze des US-Teams an der WM – auch in der Startformation von Trainer Mauricio Pochettino.

Der Entscheid des Weltfussballverbands sorgte unter anderem bei Belgien für grossen Ärger. Der Rekurs wurde aber bereits abgewiesen. Der belgische Fussballverband drohte daraufhin mit einer Beschwerde vor dem Sportgerichtshof CAS.

Folgen fürs Spiel wird dieser aber nicht mehr haben. Den Achtelfinal kannst du hier ab 2 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih)