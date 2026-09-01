meist klar14°
DE | FR
burger
International
Rassismus

Met-Gala: Ausstellung mit Designer John Galliano abgesagt

FILE - Fashion designer John Galliano poses at the end of the presentation of the Dior Haute Couture spring/summer 2010 fashion collection on Jan. 25, 2010, in Paris. (AP Photo/Jacques Brinon, File) J ...
John Galliano war in der Vergangenheit antisemitisch ausfällig geworden.Bild: keystone

Met-Gala: Ausstellung mit Designer Galliano abgesagt

01.09.2026, 02:22

Nach viel öffentlicher Kritik hat das New Yorker Metropolitan Museum seine Ausstellung mit dem umstrittenen Modedesigner John Galliano abgekündigt. Man habe diese Entscheidung gemeinsam mit Galliano getroffen, hiess es von dem Museum. Mit der Ausstellung hätte die berühmte «Met Gala» im kommenden Jahr eröffnet werden sollen.

2011 hatte der Brite in einer Bar in Paris betrunken mehrere Gäste antisemitisch beleidigt. Das Video, in dem er unter anderem sagt, er liebe Adolf Hitler, und von Vergasungen sprach, ging viral. Galliano wurde später zu einer Geldstrafe verurteilt. Im Zuge dessen wurden auch Vorwürfe in Zusammenhang mit rassistischen Beleidigungen gegen ihn laut. Die Modemarke Dior trennte sich in der Folge von ihrem langjährigen Chefdesigner. Damit verlor Galliano auch seinen Posten als Chefdesigner der von ihm gegründeten Marke John Galliano. Der Skandal sollte nach Angaben des Museums ursprünglich ebenfalls Teil der Ausstellung sein.

Nach langer Überlegung sei er zu dem Schluss gekommen, es sei das Beste, wenn die Ausstellung aktuell nicht stattfindet, zitierte die Erklärung Galliano. «Ich übernehme weiterhin die volle Verantwortung für den Schmerz, den meine Äusserungen in der Vergangenheit verursacht haben, insbesondere für die Verletzungen, die ich der jüdischen und der asiatischen Gemeinschaft zugefügt habe», hiess es darin. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Wawrinka verliert letztes Grand-Slam-Spiel seiner Karriere
Wawrinka verliert letztes Grand-Slam-Spiel seiner Karriere
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Stars besuchten die New York Fashion Week
1 / 12
Diese Stars besuchten die New York Fashion Week

Anne Hathaway
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erklärvideo Ernährungsinitiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Heissester Sommer der Messgeschichte in Österreich
Nicht nur die Schweiz litt 2026 unter Rekordtemperaturen: In Österreich ist der heisseste Sommer der 260-jährigen Messgeschichte verzeichnet worden.
Die gemittelte Lufttemperatur habe um 2,6 Grad über dem Klimamittel 1991 bis 2020 und gar um 4,4 Grad über dem Klimamittel 1961 bis 1990 gelegen, teilte der staatliche Wetterdienst Geosphere Austria mit.
Zur Story