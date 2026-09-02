klar14°
DE | FR
burger
International
Russland

Krieg Russland Ukraine: Vladmir Putin behauptet Fortschritte

Russian President Vladimir Putin answers questions from journalists following the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Bishkek, Kyrgyzstan, on Tuesday, Sept. 1, 2026, 2026. (Vyacheslav Pr ...
Putin hat sich im Rahmen der Shanghai Cooperation Organization (SCO) zum Kriegsverlauf in der Ukraine geäussert.Bild: keystone

Putin behauptet Fortschritte bei Vormarsch in der Ukraine

02.09.2026, 01:15

Im Krieg in der Ukraine kommen die russischen Truppen laut Darstellung von Kremlchef Wladimir Putin immer schneller voran. Russische Einheiten seien im Donezker Gebiet bis auf wenige Kilometer an die Städte Slowjansk, Kramatorsk und Druschkiwka herangerückt, behauptete er in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek vor Vertretern staatlicher Medien. Die Stadt Swjatohirsk sei erneut unter russischer Kontrolle; und in Dobropillja gebe es bereits Strassenkämpfe.

Putins Angaben zu angeblichen Erfolgen an der Front widersprechen den Einschätzungen ukrainischer und westlicher Beobachter, die zuletzt übereinstimmend eine Verlangsamung des russischen Vormarsches feststellten.

In der Südukraine stiess die russische Armee dem Kremlchef zufolge im Gebiet Saporischschja zudem bis in das Zentrum der Stadt Orichiw vor. In der Nordostukraine verlaufe die Frontlinie nur noch rund zwölf Kilometer von der Gebietshauptstadt Sumy entfernt, meinte Putin weiter. In der ostukrainischen Region Charkiw sei auf dem Ostufer des Flusses Oskil eine grössere Gruppierung der ukrainischen Streitkräfte eingeschlossen worden.

Beobachter widersprechen

An vielen Frontabschnitten gab es zuletzt nach Einschätzung ukrainischer und westlicher Beobachter kaum noch Veränderungen. Zudem seien die ukrainischen Truppen im östlichen Donezker Gebiet bei Lyman und in der Südukraine zu erfolgreichen Gegenangriffen übergegangen. Aus dem Gebiet Dnipropetrowsk seien die russischen Einheiten auch weitgehend wieder verdrängt worden.

Beide Kriegsparteien setzten zuletzt stärker auf Luftangriffe weit hinter der Front. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die von Putin befohlene russische Invasion. Dabei greift Moskau schon seit längerem Kraftwerke und Umspannwerke an, was vor allem in den Wintermonaten zu Strom- und Heizungsausfällen führt. Im Gegenzug konzentrierte Kiew seine Drohnenangriffe auf die für den russischen Export wichtige Erdölindustrie. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Russland steckt hinter Sprengstoff-Drohne – alles was du jetzt wissen musst
Russland steckt hinter Sprengstoff-Drohne – alles was du jetzt wissen musst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Putin siegessicher im Ukraine-Krieg – Parade ohne Panzer
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bericht: Lionel Richie musste nach Konzert in die Notaufnahme
Der Soulsänger und Produzent Lionel Richie soll gesundheitliche Probleme haben. Laut einem Bericht begab sich der 77-Jährige selbst ins Spital.
US-Sänger Lionel Richie soll nach einem Konzert in der Metropole St. Louis, Missouri, medizinische Hilfe benötigt haben. Das meldet das Boulevardportal TMZ unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Sängers. Demnach habe der Künstler am Wochenende ein viel beachtetes Konzert im St. Louis Municipal Opera Theatre, einem Amphitheater, gegeben und sei anschliessend in die Notaufnahme gefahren.
Zur Story