Die Familie konnte die Katze 28 Tage später an derselben Raststätte einfangen, an der sie zuvor entlaufen war. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Katze entläuft auf dem Weg in die Ferien – nach 28 Tagen taucht sie wieder auf

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Nach fast einem Monat Suche hat eine französische Familie ihre bei der Fahrt in die Ferien auf einer Autobahnraststätte entlaufene Katze genau dort wiedergefunden.

Nachdem die Familie erst anderthalb Wochen an der Raststätte ausgeharrt und auf die Ferien verzichtet hatte, um Katzendame Chanel wiederzufinden, kehrte anschliessend am Wochenende immer ein Familienmitglied zum Rastplatz zurück. Vom Wohnort der Familie in Versailles bei Paris bis zu der Raststätte südlich von Lyon waren das stolze 560 Kilometer.

«Alles ist gut, Chanel ist wieder zu Hause. Sie schnurrt viel, reibt sich an uns und scheint sich sehr zu freuen, uns zu sehen.» Stéphane, Familienvater

Wie durch ein Wunder sei es gelungen, die Katze nach 28 Tagen in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Rastplatz wieder einzufangen, sagte Familienvater Stéphane dem Sender Ici. Es sei ein Geduldsspiel gewesen, aber es habe geklappt. «Innerhalb weniger Minuten war sie gefangen.» Bei ihrer hartnäckigen Suchaktion erhielt die Familie Unterstützung von Freiwilligen. «Alles ist gut, Chanel ist wieder zu Hause. Sie schnurrt viel, reibt sich an uns und scheint sich sehr zu freuen, uns zu sehen.»

Katze im Umkreis von 200 Metern wiedergefunden

«Das stimmt, wir hätten das Pech haben können, dass sie in eine gefährliche Situation geraten wäre oder überfahren worden wäre», sagte der Familienvater. «Aber sie wurde im Umkreis von 200 Metern von der Stelle gefunden, an der sie verschwunden war.»

Bei dem Raststättenstopp hatte Mutter Murielle dem schwarzen Kätzchen ein Geschirr angelegt und es an die Leine genommen, damit es auch etwas frische Luft schnuppern kann. Das Tier aber befreite sich aus dem Geschirr, lief weg und liess sich nicht wieder einfangen. Kurzerhand beschloss die Familie danach, ein Zimmer in einem nahegelegenen Hotel zu mieten, um die Katze zu suchen. (pem/sda/dpa)