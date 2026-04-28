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Studie: Katzen ignorieren nur bestimmte Menschen

Katzen ignorieren dich? Es liegt nicht an ihnen, sondern an dir

Studien bestätigen immer wieder: Katzen sind sozialer als bisher gedacht. Ein Experiment zeigt, dass sie nur bestimmten Menschen gegenüber ablehnend sind.
28.04.2026, 04:5028.04.2026, 04:50
Laura Helbig / t-online
Ein Artikel von
t-online

Katzen haben den Ruf, eigensinnig und egoistisch zu sein. Anders als Hunde hören sie nur dann, wenn sie wirklich wollen. Das heisst nicht, dass Katzen Menschen nicht mögen – sie haben lediglich ihren eigenen Kopf und lassen sich nur schwer trainieren.

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Bist du nett zu ihnen, sind sie nett zu dir – meistens. (Symbolbild)Bild: keystone

Manche Menschen können Katzen deswegen nicht ausstehen. Aber vielleicht wissen die Tiere auch mehr als wir selbst. Laut einer Studie verhalten sich Katzen nicht kategorisch ablehnend gegenüber Menschen – sondern nur gegenüber bestimmten Personen.

Wer Katzen Aufmerksamkeit schenkt, bekommt sie auch

In der Untersuchung, die zwei Tierverhaltensforscherinnen der Oregon State University durchführten und im Fachblatt «Behavioural Processes» veröffentlichten, wurde das Verhalten von 46 Katzen getestet. 23 der Tiere lebten im Tierheim, die anderen 23 hatten einen Besitzer.

Jeweils eine Katze wurde mit einer für sie fremden Person in einen Raum gesetzt. Die Teilnehmer wurden angewiesen, die Katze zwei Minuten lang zu ignorieren. Dann durften sie sich den Tieren widmen – sie streicheln, mit ihnen spielen, ihren Namen rufen. Sowohl bei den Heimtieren als auch bei den Hauskatzen machten die Wissenschaftler dieselbe Beobachtung: Wenn ihnen mehr Aufmerksamkeit gezeigt wurde, schenkten sie auch mehr Aufmerksamkeit.

Im Umkehrschluss: Wurden die Tiere eher ignoriert, ignorierten sie umgekehrt die Menschen auch. Wer also Katzen nicht mag, weil sie nicht kuscheln kommen oder einen nicht beachten, könnte selbst dafür verantwortlich sein.

Katzen sind sozialer als gedacht

Allerdings hat die Aufmerksamkeit von Katzen auch ihre Grenzen. Denn das Experiment zeigte auch, dass es den Tieren wichtig war, die Kontrolle zu bewahren. In der Studie heisst es: «Sie sind nicht grundsätzlich distanziert. Sie wollen aber die Wahl haben.» Hat die Katze also genug von den Kuscheleinheiten, sollte man sie auch gehen lassen.

Es gibt diverse Studien, die zeigen, dass Katzen sozialer sind, als wir bisher dachten. So zeigte eine Untersuchung aus dem Jahr 2017 etwa, dass manche Katzen Interaktionen mit Menschen sogar gegenüber Futter und Spielzeug vorziehen.

Verwendete Quellen:

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