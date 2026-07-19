Was steckt wirklich hinter dem «schuldigen Blick» von Katzen? Bild: www.imago-images.de

Haben Katzen ein schlechtes Gewissen? Das sagt die Wissenschaft

Viele deuten das Verhalten von Katzen nach kleinen «Vergehen» als schlechtes Gewissen. Aber können die Tiere wirklich so etwas wie Schuld empfinden? Das sagt die Wissenschaft.

Laura Helbig / t-online

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Die Katze hat die Vase vom Tisch gestossen. Oder den Schinken vom Teller gestohlen. Oder das Sofa zerkratzt. Und jetzt schaut sie dich mit diesem Blick an – geduckt, ausweichend, fast zerknirscht. Viele Katzenbesitzer kennen solche Szenen und sind überzeugt: Die Katze weiss genau, was sie getan hat. Sie hat ein schlechtes Gewissen.

Doch stimmt das wirklich? Oder projizieren wir dabei einfach menschliche Gefühle auf ein Tier, das eine völlig andere innere Welt bewohnt? Die Wissenschaft hat dazu eine klare Meinung. Und die dürfte viele Katzenhalter überraschen.

Schuld ist für Katzen ein fremdes Konzept

Nach aktuellem Forschungsstand haben Katzen kein schlechtes Gewissen – zumindest nicht so, wie Menschen es kennen. Der Grund: Schuldgefühle setzen voraus, dass man versteht, was «richtig» und «falsch» ist. Sie erfordern einen inneren moralischen Kompass sowie die Fähigkeit, das eigene Handeln daran zu bemessen. Beides konnte bei Katzen bislang nicht nachgewiesen werden.

Hinzu kommt ein weiterer entscheidender Faktor: Selbstwahrnehmung. Das Gefühl «Ich habe etwas falsch gemacht» setzt voraus, dass man sich überhaupt als eigenständiges Individuum erkennt.

Wissenschaftler testen das klassischerweise mit dem sogenannten Spiegeltest: Dabei wird dem Tier unbemerkt ein Farbfleck ins Gesicht gesetzt, der nur im Spiegel sichtbar ist. Versucht das Tier, ihn zu entfernen, gilt das als Zeichen von Selbsterkennung. Bestanden haben diesen Test bislang nur wenige Arten, darunter grosse Menschenaffen, Elefanten und Elstern. Katzen gehören nicht dazu.

Auch ihr Verhalten gegenüber Dingen, die wir als «Fehlverhalten» werten – Möbel zerkratzen, ausserhalb der Katzentoilette pinkeln, Gegenstände vom Tisch werfen – hat aus Katzenperspektive meist ganz andere Ursachen: Stress, Angst, Instinkt oder schlicht mangelndes Training. Die Katze empfindet dabei keine Schuld, weil sie gar nicht weiss, dass sie etwas «Falsches» tut.

Was steckt wirklich hinter dem «schuldigen Blick»?

Wenn Katzen nach einem solchen Vorfall geduckt wirken, den Blickkontakt meiden oder plötzlich besonders anhänglich werden, gibt es dafür eine andere Erklärung – und die ist durchaus bemerkenswert.

Katzen sind nämlich sehr wohl in der Lage, menschliche Emotionen wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Eine Studie des veterinärmedizinischen Instituts der Universität Bari zeigt: Katzen können akustische und visuelle Signale erkennen und bestimmten Emotionen zuordnen – sowohl bei Artgenossen als auch bei Menschen. Sie passen ihr Verhalten entsprechend an, je nachdem, ob sie eine Emotion als positiv oder negativ erleben.

Das bedeutet: Wenn du wütend oder enttäuscht reagierst, registriert deine Katze das sehr genau. Sie beobachtet deinen Tonfall, deine Körpersprache, deinen Gesichtsausdruck. Was dann folgt – das Ducken, das Ausweichen, das Anschmiegen – ist keine Reue. Es ist eine Reaktion auf deine Stimmung.

Dabei lassen sich laut Forschern zwei Muster unterscheiden:

Angst: Die Katze zieht sich zurück, weil sie auf laute Stimmen oder bedrohliche Körpersprache reagiert – nicht weil sie sich schuldig fühlt.

Die Katze zieht sich zurück, weil sie auf laute Stimmen oder bedrohliche Körpersprache reagiert – nicht weil sie sich schuldig fühlt. Strategie: Die Katze hat aus Erfahrung gelernt, dass bestimmte Verhaltensweisen – etwa auf dich zuzukommen und zu schmusen – Ihre Reaktion abmildern. Was wie eine Entschuldigung aussieht, ist in Wirklichkeit ein erlerntes Muster, um die Situation zu entschärfen.

Warum wir unseren Katzen trotzdem ein Gewissen andichten

Dass so viele Katzenhalter dennoch überzeugt sind, ihr Tier fühle Schuld, hat ebenfalls eine wissenschaftliche Erklärung. Eine Studie, bei der über 1'800 niederländische Katzenhalter befragt wurden, zeigt: 52 Prozent von ihnen beschreiben die Beziehung zu ihrer Katze mit menschlichen Begriffen wie «Kind» oder «bester Freund». Diese enge emotionale Bindung verändert, wie wir das Verhalten unserer Tiere deuten. Wer seine Katze wie ein Familienmitglied betrachtet, schreibt ihr auch entsprechende Gefühle zu – darunter eben auch Schuld und Reue.

Dieses Phänomen nennt sich Anthropomorphismus: Wir übertragen menschliche Eigenschaften auf Tiere. Das ist verständlich und macht die Bindung zu unseren Haustieren oft tiefer. Wissenschaftlich korrekt ist es allerdings nicht.

Kein schlechtes Gewissen, aber echte Gefühle

Katzen haben also kein schlechtes Gewissen im menschlichen Sinne. Ihnen fehlt der moralische Kompass, der dafür nötig wäre. Was wir als Schuld interpretieren, ist in Wirklichkeit eine Reaktion auf unsere eigenen Emotionen – oder ein erlerntes Verhalten, das die Situation beruhigen soll.

Das bedeutet aber nicht, dass Katzen gefühllos sind. Im Gegenteil: Sie nehmen unsere Stimmungen sehr genau wahr, sie gehen soziale Bindungen ein und passen ihr Verhalten an ihre Umgebung an. Wer das versteht, kann besser auf sein Tier eingehen – und erkennt: Was wie eine Entschuldigung aussieht, ist oft ein Zeichen dafür, dass die Katze die Harmonie in ihrer sozialen Gruppe wiederherstellen möchte. Das ist auf seine eigene Art genauso bemerkenswert.

Verwendete Quellen: