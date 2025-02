Papst Franziskus ist auf dem Weg der Besserung – doch der Krankenhausaufenthalt geht weiter. Bild: sda

Gesundheitsupdate: Papst Franziskus erholt sich – Entlassung aber ungewiss

Mehr «International»

Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans im Krankenhaus eine Nacht ohne neue Komplikationen verbracht. «Wie in den vergangenen Tagen verlief die Nacht ruhig, und der Papst ruht nun», teilte ein Sprecher am Morgen mit.

Der 88-Jährige liegt inzwischen seit zwei Wochen im Gemelli-Spital von Rom, wo das Oberhaupt der katholischen Kirche wegen einer schweren beidseitigen Lungenentzündung behandelt wird.

In den vergangenen Tagen hatte sich Franziskus' Zustand nach offiziellen Angaben leicht verbessert. Aus seinem Umfeld war am Abend verlautet, er sei «aus der kritischsten Phase heraus». Der Argentinier erhält neben Medikamenten eine Physiotherapie, mit der die Infektion der Atemwege gelindert werden soll. Zudem wird er immer wieder über eine Atemmaske oder einen Schlauch durch die Nase mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt.

Kein Termin für Entlassung in Sicht

Offensichtlich schlägt diese Therapie an: Seit dem Wochenende hatte Franziskus nach offiziellen Angaben keine Atemnot-Anfälle mehr. Auch die Blutwerte haben sich gebessert. Mit einer baldigen Entlassung ist trotzdem nicht zu rechnen. «Angesichts der Komplexität des Krankheitsbildes sind weitere Tage klinischer Stabilität erforderlich», hiess es am Abend in einem Bulletin.

Inzwischen liegt der Pontifex so lange im Spital wie noch nie. Mediziner weisen immer noch darauf hin, wie gefährlich eine so schwere Lungenentzündung in Franziskus' Alter ist. Der 88-Jährige war im März 2013 als Nachfolger des deutschen Papstes Benedikt XVI. zum Kirchenoberhaupt gewählt worden. Inzwischen ist er der zweitälteste Papst der Geschichte. (sda/dpa/thw)