Haakon und Mette-Marit am Montag in Oslo. Bild: keystone

Probleme nach Lungentransplantation: Haakon legt Eid ohne Mette-Marit ab

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Norwegens neuer König Haakon legt heute in Oslo den Eid ab, nachdem Harald V. vergangenen Freitag gestorben war. Haakons Frau Mette-Marit wird ihn dabei nicht begleiten, heisst es in einer Palastmitteilung. Bei ihr seien Probleme nach ihrer Lungentransplantation aufgetreten, weshalb sie nicht teilnehmen könne.

Mette-Marits Lungenarzt erklärte, dass Komplikationen nach einer Lungentransplantation nicht ungewöhnlich seien, heisst es in der Mitteilung weiter. Trotzdem müsse die «Königin den ganzen Tag über beobachtet werden». (hkl)

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