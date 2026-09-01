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Probleme nach Lungentransplantation: Haakon legt Eid ohne Mette-Marit ab

epa13202657 (L-R) Princess Martha Louise, King Haakon, Queen Mette-Marit, Queen Sonja step into the Palace Square to greet mourners and view the sea of flowers and tributes left following the death of ...
Haakon und Mette-Marit am Montag in Oslo.Bild: keystone

Probleme nach Lungentransplantation: Haakon legt Eid ohne Mette-Marit ab

01.09.2026, 10:5901.09.2026, 11:02

Norwegens neuer König Haakon legt heute in Oslo den Eid ab, nachdem Harald V. vergangenen Freitag gestorben war. Haakons Frau Mette-Marit wird ihn dabei nicht begleiten, heisst es in einer Palastmitteilung. Bei ihr seien Probleme nach ihrer Lungentransplantation aufgetreten, weshalb sie nicht teilnehmen könne.

Mette-Marits Lungenarzt erklärte, dass Komplikationen nach einer Lungentransplantation nicht ungewöhnlich seien, heisst es in der Mitteilung weiter. Trotzdem müsse die «Königin den ganzen Tag über beobachtet werden». (hkl)

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