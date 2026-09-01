Bericht: Lionel Richie musste nach Konzert in die Notaufnahme

Der Soulsänger und Produzent Lionel Richie soll gesundheitliche Probleme haben. Laut einem Bericht begab sich der 77-Jährige selbst ins Spital.

Christoph Cöln / t-online

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US-Sänger Lionel Richie soll nach einem Konzert in der Metropole St. Louis, Missouri, medizinische Hilfe benötigt haben. Das meldet das Boulevardportal TMZ unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Sängers. Demnach habe der Künstler am Wochenende ein viel beachtetes Konzert im St. Louis Municipal Opera Theatre, einem Amphitheater, gegeben und sei anschliessend in die Notaufnahme gefahren.

Lionel Richie bei den Oscars im März 2026. Bild: keystone

Der 77-Jährige soll dort vorstellig geworden sein, weil er sich offenbar nicht wohlfühlte. Die Ärzte sollen den US-Star wegen des Verdachts auf Dehydrierung – also Flüssigkeitsmangel – behandelt und ihn vorsorglich im Hospital behalten haben. Richie hoffe, so berichtet TMZ, bis Dienstag wieder entlassen werden zu können.

Lionel Richie: Einer der erfolgreichsten seiner Branche

Besucher des Konzerts im «The Muny» in St. Louis berichteten davon, dass sich Richie gegen Ende der Show nicht gut gefühlt habe – demnach musste er sich vom Personal einen Stuhl bringen lassen. Seinen letzten Song «All Night Long» konnte er nur noch sitzend darbieten. Schon im Juni soll es zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen sein, wie TMZ berichtet. Damals habe Richie nach einem Konzert in St. Paul, Minnesota, von Sanitätern behandelt werden müssen und sei anschliessend ins Spital gefahren worden.

Der Soulsänger und Produzent, der vorwiegend für seine gefühlvollen Balladen bekannt ist, gilt als einer der erfolgreichsten Künstler der Popmusik. Richie gewann bereits vier Emmys und einen Oscar, seine Platten verkauften sich weltweit mehr als 100 Millionen Mal. Auch gelang es ihm, 22 seiner Hits in den Top Ten der US-Musikcharts zu platzieren. Seine erfolgreichste Zeit hatte er in den 1980er-Jahren.

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