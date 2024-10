Sie und Prinz William besuchten am Donnerstag die nordwestenglische Stadt Southport. Bild: keystone

Prinzessin Kate sorgt für Überraschungsauftritt – «in letzter Minute» entschieden

Imke Gerriets / watson.de

Anfang Oktober nahm Prinzessin Kate ihren ersten Termin nach Beendigung ihrer Chemotherapie wahr. Auf Schloss Windsor fand zu dieser Zeit eine Ehrung statt. Im Zuge dessen zeigte sie sich besonders nahbar und umarmte die junge Fotografin Liz Hatton, die ebenfalls eine Krebsdiagnose erhalten hatte.

Nun war Kate überraschend bei einer weiteren royalen Verpflichtung zu sehen. Sie und Prinz William besuchten am Donnerstag die nordwestenglische Stadt Southport. Dort wurden Ende Juli drei Kinder bei einem Messerangriff getötet. Zu dieser Zeit fand ein Ferientanzkurs zur Musik von Taylor Swift statt. Sie trafen die betroffenen Familien und auch die Rettungskräfte.

Kate und William hörten sich die Hintergründe zu dem schwierigen Einsatz an und sprachen über die Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit, wie der Kensington-Palast mitteilte. Eine Royal-Autorin berichtete jetzt, welche wichtige Botschaft besonders Kate mit ihrer Teilnahme sendete.

Kate und William nehmen sich Zeit für die Familien der Opfer

Kate und William veröffentlichten auf ihrem Instagram-Account ein Bild von dem Treffen. Darauf sind sie in einem Gemeindezentrum in Southport zu sehen, wo sie mit Angehörigen der Opfer und Ersthelferinnen und Ersthelfer in einem privaten Rahmen zusammenkamen.

Die Royals verbrachten laut der Nachrichtenagentur PA rund eine halbe Stunde mit jeder der drei Angehörigengruppen. Aufgrund dessen sind sie angeblich 45 Minuten zu spät im Gemeindezentrum erschienen, William soll sich dafür ausdrücklich entschuldigt haben.

Das Thronfolgerpaar schrieb zu dem Beitrag: «Wir stehen weiterhin allen in Southport zur Seite. Das Treffen der Gemeinschaft heute war eine starke Erinnerung daran, wie wichtig es ist, sich gegenseitig nach einer unvorstellbaren Tragödie zu unterstützen.» Zudem gaben sie zu verstehen: «Du wirst in unseren Gedanken und Gebeten bleiben.»

Die Royal-Autorin Emily Ferguson von der britischen «Express»-Ausgabe meinte jetzt bezogen auf den jüngsten Termin: «Prinzessin Kate zeigt der Nation, dass ihre Krebsheilung gut verläuft und sie sich bei der Rückkehr ins Berufsleben sicherer fühlt.»

Zudem merkte sie an: «Als positivstes Zeichen dafür, dass es der 42-jährigen Kate nach Abschluss ihrer Chemotherapie gut geht, nahm sie dieses Jahr ihren ersten öffentlichen Auftritt wahr.»

Prinzessin Kate soll kurzfristig zugesagt haben

Die Autorin gab an, dass sich Kate «in letzter Minute» dazu entschieden habe, Prinz William nach Southport zu begleiten. Demnach wollte sie «ihre Unterstützung, Empathie und ihr Mitgefühl» zum Ausdruck bringen. Ihr Ziel sei es zudem gewesen, nach solch einer Tragödie ihren Respekt zu übermitteln. Ferguson betonte: «Es ist ein äusserst positives Zeichen, dass sie nach einigen schwierigen Monaten wieder auf die Beine kommt.»

Kate sei offensichtlich entschlossen, zu einem Stück Normalität zurückzukehren, hiess es. Ihre Arbeit würde dabei eine wichtige Rolle spielen. Abschliessend gab die Autorin zu verstehen: «Ihr heutiger Besuch in Southport zeigt, dass Kate ihre Zukunft stark im Blick und die Rückkehr ins Berufsleben für sie oberste Priorität hat.»

Und weiter: «Natürlich muss sie ihr Tempo bestimmen und das tun, was sich für sie richtig anfühlt. Aber das britische Publikum wird erfreut sein, ihre Prinzessin wieder bei dem zu sehen, was sie am besten kann.»