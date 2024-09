Das Verhältnis zwischen König Charles und Prinz Harry ist noch immer angespannt. bild: dpa

Nach öffentlichen Glückwünschen: Prinz Harry und König Charles «bereit für Versöhnung»

Michelle Nuhn / watson.de

Im Hause der britischen Royals ist die Stimmung angespannt. Mit Prinz Harrys Rückzug aus London im Jahr 2020 hatte dieser nicht nur seine königlichen Pflichten, sondern auch seine gesamte Familie hinter sich gelassen. Umso überraschender war es, dass ihm sowohl König Charles als auch sein Bruder Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate öffentlich zum Geburtstag gratulierten.

Am 15. September feierte der entfremdete Sohn des Monarchen seinen 40. Ehrentag. Statt umgeben von seiner Familie in Grossbritannien, soll er den Tag mit seiner Gattin Herzogin Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern im kalifornischen Montecito verbracht haben. Dennoch könnten die unerwarteten Reaktionen des Königshauses einen wichtigen Punkt in der potenziellen Versöhnung der beiden Lager markieren.



2018 standen sich Charles und Harry noch deutlich näher. Bild: keystone

König Charles macht bedeutenden Schritt

In der Vergangenheit sorgten die schlagzeilenträchtigen Interviews von Prinz Harry für Funkstille zwischen ihm und seiner Familie. So schlug vor allem sein Gespräch mit US-Moderatorin Oprah Winfrey hohe Wellen. Dass König Charles zum Geburtstag seines Sohnes über dessen zahlreiche Vorwürfe aus der Vergangenheit hinwegsieht, habe demnach einen ganz besonderen Stellenwert.

Schliesslich zeigte das Königshaus in den vorigen Jahren keinerlei öffentliche Reaktion auf das neu eingeläutete Lebensjahr des inzwischen 40-Jährigen. Expert:innen sind sich aus diesem Grund sicher: Die gestrigen Glückwünsche sind ein Friedensangebot seitens der britischen Krone – allen voran seines Vaters Charles.

Gegenüber «Mirror» betont ein Insider zwar, dass das zerrüttete Verhältnis Harrys eigener Verdienst sei, dennoch betont er auch, dass es keineswegs irreparabel sei. So heisst es:

«Er ist bereit, für eine Versöhnung, ebenso wie der König.»

Es sei jedoch anzumerken, dass der 75-Jährige aktuell vor allem mit seiner eigenen Gesundheit und dem bevorstehenden neuen Kapitel seiner Regentschaft beschäftigt sei. Nichtsdestotrotz gebe es laut der internen Quelle für ihn «immer Raum für eine Annäherung mit seinem Sohn».



Prinz Harry: Versöhnung mit restlichen Royals ungewiss

Der mögliche Frieden zwischen Prinz Harry und seinem Vater bedeute wiederum nicht die zwangsläufige Aussöhnung mit seinen anderen Familienmitgliedern. So sei es laut mehrerer Quellen noch immer «ein langer Weg [...] bis die Beziehungen zwischen Harry und Meghan und den Royals wieder in Ordnung gebracht sind.»

Dass sich Prinz William seinem Vater anschloss und seinen Bruder zu dessen Geburtstag würdigte, überraschte. Schliesslich heisst es, die Geschwister hätten seit zwei Jahren kein Wort miteinander gewechselt. Zuletzt sahen sie sich vor einigen Wochen bei der Trauerfeier ihres Onkels Lord Robert Fellowes. Auch zu diesem Anlass soll jedoch völlige Funkstille geherrscht haben.